Victorias de Irlanda y Australia, dos candidatos al título en el Mundial de Francia 2023

El equipo europeo goleó a Rumania por 82-8, mientras que los Wallabies superaron a Georgia por 35-15.

Irlanda y Australia son dos candidatos a ganar la Copa del Mundo de Rugby Francia 2023.NA – World Rugby

En la jornada del sábado del Mundial de Rugby de Francia 2023 ganaron dos candidatos al título: Irlanda goleó con mucha autoridad a Rumania por 82-8, mientras que Australia tuvo que trabajar un poco más y superó a Georgia por 35-15.

La Selección irlandesa no dejó dudas y anotó 12 tries para vapulear a Rumania. Las conquistas llegaron por intermedio de Jamison Gibson-Park, Hugo Keenan, Tadhg Beirne, Bundee Aki (2), Johnny Sexton (2), Rod Herring, Peter O´Mahony (2) y Joe McCarthy. Por el lado de los rumanos el único try llegó cortesía de Gabriel Rupanu.

Con este triunfo Irlanda arrancó bien su participación en el Grupo B, que es uno de los más complicados porque también están Escocia y Sudáfrica, dos rivales de cuidado. El objetivo del equipo del Trébol en esta Copa del Mundo es superar la instancia de cuartos de final, algo que no pudo hacer nunca en la historia.

Los Wallabies, que venían de mostrar un flojo nivel en la preparación del Mundial, vencieron a Georgia sin brillo pero mostrándose certeros en los momentos justos. Este triunfo les sirve para arrancar bien el Mundial en el Grupo C, en el que Gales es el rival de mayor cuidado que tienen.

Los tries del equipo australiano fueron marcados por Jordan Petaia, Mark Nawaqanitawase y Ben Donaldson (2) mientras que para los georgianos apoyaron Luka Ivanishvili y Beka Gigashvili.

En el encuentro que abrió la jornada Italia goleó por un inapelable 52-8 a Namibia en el Grupo A en el que ayer Francia le ganó por 27-13 a los All Blacks en el Stade de France en lo que fue el partido de la inauguración de la Copa del Mundo.

