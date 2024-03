Victoria Villarruel reconoció su malestar con Javier Milei por Seguridad y Defensa: «No me agradó lo que hizo»

La vicepresidenta reconoció la interna que hay en el Gobierno desde la asunción y la decisión del libertario de no ponerla al frente de las decisiones en materia de Seguridad y Defensa, que finalmente fueron para la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

En el marco de su primera entrevista como vicepresidenta, y luego que se revelara la interna en La Libertad Avanza por el rechazo del DNU en el Senado, Victoria Villarruel reconoció este jueves su malestar con el presidente Javier Milei luego que decidiera sacar de su órbita las áreas de Seguridad y Defensa como al parecer estaba acordado antes de las elecciones.

«Son dos áreas que me encantan y apasionan, pero yo no las iba a manera. No iba a ser ministra. Lo que iba a hacer es estar encima de esas temáticas, pero el Presidente decidió que no», contó la presidenta del Senado en diálogo.

En este marco, Villarruel confesó que no le «agradó» la decisión de Milei. «Me hubiera gustado darle mi impronta porque trabajé varios meses», dijo sobre su idea para esas áreas claves del Gobierno y del país.

«Me gustaría haber hecho lo que el Presidente había dicho, pero él eligió a otras personas, otros equipos, y lo tengo que respetar», sostuvo la vicepresidenta, reafirmando así la tensión interna en el Gobierno.