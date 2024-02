Vicegobernadores acusaron al presidente de implementar una “irracional venganza política contras las provincias”.

En un duro comunicado difundido a través de las redes sociales, los vicegobernadores y vicegobernadoras de todo el país repudiaron “la despiadada avanzada del gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, contra las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados” y advirtieron que el presidente Javier Milei encabeza “una feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y desprecia el sistema federal que nos rige”.

El texto fue difundido desde el Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (Fovira) y entre sus firmantes figura la vicegobernadora pampeana Alicia Mayoral. Además de cuestionar el rumbo económico, rechazar el ajuste y denunciar el impacto negativo que produce la quita del Fonid, acusaron al presidente de implementar una “irracional venganza política contras las provincias”.

Tras la caída del proyecto de Ley Omnibus, Milei calificó a diputados y gobernadores como “delincuentes” en declaraciones formuladas desde Israel e Italia y adoptó medidas destinadas a asfixiar económicamente a las provincias. “El l método elegido fue aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar venganzas políticas, como no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y eliminar los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa irracional venganza política en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”, disparan los vicegobernadores.

Además, aclararon que la casa Rosada continúa “promoviendo políticas e instrumentado medidas que en dos meses empeoraron inmensamente una situación que era muy complicada y precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular los sectores más vulnerados”.

El Fonid.

Además de enumerar los sectores más afectados, el comunicado señala especialmente la gravedad del ajuste en educación, al detener las transferencias de recursos del Fondo del Incentivo Docente (Fonid) a las provincias, una maniobra que “atenta contras las familias de nuestras provincias y amenaza seriamente la educación de sus hijos”.

Según los vicegobernadores, si bien el Fonid fue el único rubro “de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes, el Ejecutivo Nacional transfirió menos del 1% del importe para el concepto de Educación a nuestras provincias”. Esto provocó que “al liquidarse los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”. Desde el Fovira advierten que resulta “una situación extremadamente grave y responsabilidad única del presidente” y recordaron que el Fonid “tiene 26 años en Argentina y es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen gran parte de sus presupuestos destinados a salarios”.

En ese contexto recordaron que se necesita “la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias” y alertaron que “no puede de un momento para el otro desaparecer: son más de 14.500 millones de pesos por mes, una suma imposible de compensar porque es claro que con nuestros ingresos recortados y la enorme caída de actividad económica, este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”.

“Esta situación se registra en todas las jurisdicciones del país y, de persistir, las provincias no podrán hacerse cargo de componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional”, añaden.

Quita de subsidios.

También desmintieron una de las falacias utilizadas por el relato libertario y recordaron que “en todo el mundo, los gobiernos apoyan sus servicios de transporte público” y consideraron que “el impacto social” producido por la eliminación de subsidios “es relevante aún en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”. Por eso reclamaron seguir percibiendo fondos para transporte desde el Estado nacional: aclararon que a nivel mundial “los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo”, y recomendaron “definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”.

Los vicegobernadores lamentaron que mediante “argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, el gobierno nacional decide no hacer lo que hacen otros países, desarrollados y países en desarrollo, donde nadie duda que hay que subsidiar al transporte público”.

“Con respeto y firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo. Argentina es la suma de las provincias que la componen: este concepto es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad”, concluyeron.