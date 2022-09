Vértiz recibe los 115 años en plena transformación y con base generadora de proyectos

El intendente de Vértiz, Luis Giacomino, consideró que “se ha dado un vuelco importante en la generación de recursos” en la localidad y destacó, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, la existencia de “una importante actividad deportiva y social».

Las declaraciones del jefe comunal se diieron en el marco de la llegada de un nuevo aniversario resaltando también el mejoramiento del parque automotor, el asfaltado de varias calles, construcción de viviendas, “todo esto hace que estemos bien, en cuando a la generación de trabajo”, apuntó el jefe comunal en vísperas de los 115 años de vida que se celebrarán el próximo 20 de septiembre.Giacomino repasó que “estamos trabajando muy bien con algunas obras. Vértiz dio un vuelco importante en la generación de recursos y hoy por hoy no es lo mismo este período de Gobierno que el anterior porque tenemos buen índice de coparticipación. Se realizaron obras por administración municipal, se cambiaron todos los nomencladores de calles, se hizo el hall de entrada del edificio municipal, la pintura del SUM y refacciones de artefactos en los baños”.Manifestó “con respecto al parque automotor también estamos muy bien con una motoniveladora de ocho años de antigüedad, una pala cargadora comprada en el primer período de mi gestión, retropalas, dos camiones volcadores, compramos otro camión usado para el servicio del atmosférico y se terminó toda la documentación para adquirir otro minibús a través del programa Municipios de pie de la Nación que nos hace mucha falta porque tenemos muy buena concurrencia de chicos y chicas a los talleres municipales y cada vez que salimos transportamos alrededor de 45 chicos a los encuentros de fútbol y básquet infantil. Sumado a eso participamos de la liga de básquet, la liga municipal, liga femenina, Unión del Norte, etc”.Aseguró que “siempre tuvimos una enorme participación deportiva, el año pasado con el tema de la pandemia hubo menos concurrencia a los programas de verano pero lo normal es que tengamos más de 70 chicos. Desde el momento que asumí la gestión municipal dijimos que íbamos a tener profesores o estudiantes de educación física de la localidad, siempre tenemos el mismo encargado de la colonia de vacaciones y durante la pandemia se dio que teníamos un profesor cada diez chicos. También se cambió totalmente el refrigerio de la colonia, se hizo saludable y después ese cambio lo adoptó la Provincia”.El intendente de Vértiz indicó que “el asfalto comenzará en la semana de la aniversario. Estábamos esperando los días lindos por una cuestión de temperaturas ya que las heladas no permitían el sistema de asfaltado que se va a realizar. Vamos a llegar al aniversario con la empresa haciendo el asfalto”. Con respecto a las actividades con motivo del aniversario el intendente contó que “hay varias programadas para el sábado 24 de septiembre, tradicionalmente los aniversarios del pueblo veníamos haciendo una peña que luego tuvimos que suspender por la pandemia y que estaba a cargo de quienes participan de la Liga Municipal de Fútbol para generar sus propios recursos. Si bien desde el municipio les damos una mano con los viajes los recursos los generan ellos. En la peña estarán artistas locales, ballet de la localidad y de General Pico, integrantes del taller municipal de música, Laura Gómez a través de Cultura de provincia y Juan Fuentes el ex cantante de Los Huayras, cerramos con El Tanito que es aportado por Cultura”.

Infraestructura

Luis Giacomino se refirió a obras de infraestructura destacando que “estamos trabajando mucho. En este momento está Vialidad Provincial haciendo trabajos, se colocaron alcantarillas desde el norte de la localidad hasta la zona donde se encuentra la antena repetidora de la Televisión Pública Pampeana. En su momento cuando nos apretó el agua pusimos varias alcantarilla en desnivel para generar escurrimiento del agua, se hicieron 400 metros de canales, se hizo una alcantarilla norte que tiene cuatro pasadas de agua y desde allí se construyó un canal de 17 kilómetros por donde va la obra de los daneses que termina en la alcantarilla sur por lo que ante un exceso de agua el mismo pasará a siete kilómetros del pueblo con tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad y el desborde será para el otro lado”.

Consideró que “se recuperaron bastante los caminos vecinales, con una empresa que contratamos se produjo tosca para los alteos correspondientes. Con aportes de la Secretaría de Asuntos Municipales compramos una retroexcavadora y se trabajó mucho para solucionar el tema de las inundaciones”.

Viviendas del Plan Mi Casa

El jefe comunal admitió que “estuvimos demorados en el comienzo de seis viviendas, tengo comprado todos los materiales para esas casas. Hicimos un loteo de 32 terrenos y con un subsidio de la Secretaría de Energía y el APE pudimos hacer la línea eléctrica a través de la Cooperativa de General Pico que se terminó hace unos días. Las viviendas las harán tres empresas pequeñas del pueblo para generar mano de obra local”.

Trabajo

Una preocupación de los intendentes e intendentas en la generación de fuentes de trabajo y sobre el tema Luis Giacomino dijo que “estamos muy bien, tenemos una empresa constructora grande que genera mucha mano de obra con la cantidad de obra pública que tiene la Provincia toma mucha gente, hay una planta de cereales y con las tres empresas constructoras pequeñas que también generan trabajo puedo decir que a veces se hace difícil conseguir gente para obras privadas».

Mensaje

Como mensaje aniversario agradeció “a la gente por la confianza, vamos a seguir trabajando por la localidad, hay varios proyectos importantes y confiamos que algunos van a salir antes de fin de año, uno de ellos es la construcción de un edificio para un colegio secundario, se espera que salga un programa de Nación para hacer un multiespacio deportivo, hicimos 1500 metros de cordón cuneta que llega hasta los límites del pueblo en el lado sur y para el norte de Vertiz queda hacer solo dos manzanas, eso ya se habló con la Secretaría de Asuntos Municipales. En cuanto a luces LED del plan de recambio energético el municipio compró 120 luminarias y nos tocan 180 por lo que vamos a tener luces Led en el cien por ciento de la localidad. Seguimos invirtiendo en seguridad, contamos con 16 cámaras de video vigilancia, todas ubicadas estratégicamente que además filman también los canales de agua por lo que desde la central de monitoreo se puede saber que canal rebalsa y cual no”.

Sobre el final remarcó que “la respuesta del gobierno provincial siempre está, cada vez que planteo alguna necesidad para cubrir con recursos propios desde el gobierno nos ayudan para concretar las cosas, vamos pintando edificios públicos y seguiremos trabajando con el compromiso de continuar gestionando hasta el final de mandatos por lo que creemos que necesita la localidad”, concluyó.