Vero Lozano aseguró que le gustaría conducir Gran Hermano: ¿qué opinó Santiago del Moro?

Todo comenzó con una broma de la conductora que terminó volviéndose un deseo real. ¿Telefe tendrá que elegir entre ambos?

Gran Hermano llegó a su fin tras más de 7 meses de convivencia para quienes han estado hasta el final. Con Bautista Mascia como ganador, el ciclo de Telefe puso punto final, al menos por ahora, dado que Santiago del Moro ya ha anunciado la llegada de una nueva edición para el año 2025.

Luego de la gran final del domingo y la entrega de premios este lunes, los participantes pasearon por los principales programas de Telefe, como ya es habitual. Uno de ellos fue «Cortá por Lozano», el ciclo que conduce Vero Lozano y que se convirtió en una verdadera fiesta con el campeón del reality y todos sus compañeros.

Allí, la conductora hizo una divertida imitación de Santiago del Moro y se volvió rápidamente viral, provocando que algunos usuarios de las redes sociales pidieran por ella para la conducción de la próxima temporada.

En este sentido, Ángel de Brito la entrevistó en el bloque de streaming #ÁngelResponde, donde la multifacética Lozano se defendió diciendo que «no likeó» ningún comentario pidiendo por ella para la conducción del certamen de convivencia.

Pero al ser consultada sobre si le gustaría conducir GH, no dudó en responder: «Sí, es un formato que me parece genial. No está en la mente del canal, está Santiago, porque después sacan de contexto, pero si me preguntás sí, haría la conducción de un formato así», señaló.

Lo cierto es que, al momento, Santiago del Moro no se pronunció sobre los dichos de su colega, aunque es menester mencionar el respeto que Vero Lozano mantuvo al referirse a su trabajo.

La imitación de Vero Lozano que expuso a Santiago del Moro

Una insólita imitación del conductor de Gran Hermano volvió viral a Vero, desatando todo tipo de comentarios a favor de ella y en contra de quien llevó las riendas de Gran Hermano en la temporada que acaba de terminar y en la anterior.

Lo cierto es que Lozano se puso unos lentes negros y jugó con la cámara, de la misma manera que Del Moro solía hacer en las galas de GH. Con la risa de Bautista que se ubicaba por detrás, la conductora lanzó: «Todo es Gran Hermano», emulando a su colega.

«Gracias Furia, gracias Juliana, te amo, la gran ganadora: Juliana», destacó Vero al devolverle los anteojos a Furia, elaborando una especie de burla a Santiago, quien se ha mostrado muy fan de la jugadora más polémica de la casa.

Las repercusiones en redes tras la imitación de Vero Lozano

El video de la conductora de «Cortá por Lozano» se viralizó rápidamente, generando buenas reacciones en los internautas de X: «Genia total, hizo la verdadera entrevista al ganador y la despedida de GH»; «Mejor que Del Moro seguro»; «Vero tiene que ser la próxima conductora sí o sí»; «Que sea la próxima conductora de GH», fueron sólo algunos de los comentarios, entre los cuales se encontraron otros muy similares.