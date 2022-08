Vergonzoso: Era penal y expulsión de Zambrano pero para Boca no hubo VAR y la AFA de Chiqui Tapia bajó al «decano»

Cuando no es una manito a Barracas, es una a Boca. Así marcha la Copa LPF con la AFA en manos de «Chiqui» Tapia. Una verdadera verguenza.

A 11 fechas del final ya da para escribir un libro con todos los arbitrajes parciales, omisión de VAR y penales para los rivales y muchos equipos perjudicados.

Vamos a recordar solamente dos, el robo a Patronato (un rival directo para el Guapo en la lucha por no descender). arbitraje de Jorge Baliño, donde Raúl Lozano le convirtió un golazo desde afuera del área a Maximiliano Gagliardo, pero Baliño, tras consultar con el VAR, anuló el tanto y simultáneamente cobró un penal a favor de Barracas Central por una falta previa tan imperceptible del ingresado Justo Giani al autor del primer tanto local, Cristian Colmán, que el propio juez no había advertido estando a dos metros de la acción.

Esto sucede cuando te roban descaradamente. Lo sufrió San Lorenzo y ahora le toca a Patronato. Es una vergüenza.pic.twitter.com/4Yw0ev3CsB — Juanpi Ugarte (@Juanpi_Ugarte) July 27, 2022

Y el despojo a San Lorenzo (oh casualidad, arbitraje de Jorge Baliño y VAR Jael Perez Falcón), donde anularon mal el gol legítimo de Jeremías James y no advirtieron un claro penal a Adam Bareiro. Y contra Boca mismo el codazo de Rojo a Leguizamón que era penal y expulsión pero para Espinoza no paso nada.

Fecha 7. San Lorenzo vs boca, codazo de Rojo y penal para El Ciclón. ¿El árbitro? Fernando Espinoza. ¿Su fallo? Siga siga.

Hoy, fecha 16: boca vs Atlético Tucumán, codazo de Zambrano y era penal para los tucumanos. Mismo árbitro y mismo fallo.

VERGONZOSO!pic.twitter.com/a7045VKNIA — El mas grande, LEJOS (@InfoMillo) August 28, 2022

Hoy fue el turno del puntero. Había que bajarlo y la Sociedad Espinoza-Baliño (encargado del VAR) y puestos a dedo por el «Chiqui» Tapia lo hicieron posible y despojaron a Atlético Tucumán de un clarísimo penal y expulsión por un codado de Zambrano a Maestro Puch, y que le hubiera permitido al decano en caso de convertir igualar el partido. Era penal y roja, pero decidieron no cobrarlo.

Vergonzoso. Es muy triste lo que pasa en el fútbol argentino.pic.twitter.com/OuBibFlMTL — Juanpi Ugarte (@Juanpi_Ugarte) August 28, 2022

Es más cuando Espinoza saca la primera amarilla a Zambrano debió haber sido la segunda ya que previamente dejó pasar una clara falta de amarilla del defensor local.

Tras Boca 2-1 Atlético Tucumán, Fernando Espinoza, que omitió un claro penal de Zambrano, le dice a Fabra “Los paramos”. Esto es un escándalo y el árbitro deberá dar explicaciones. Siguen manchando a nuestro fútbol. pic.twitter.com/E9pd5cotTm — FÚTBOL ARGENTINO (@TodaLaPrimeraA) August 29, 2022

Con este contexto es imposible de analizar otro partido más viciado de nulidad. La pregunta es hasta cuando van a seguir permitiendo que esto suceda descaradamente ? Nadie va a hacer nada ?

Previamente en Junín no se puede entender el penalazo que no le dieron a Gimnasia. Patadón de Andueza sobre Soldano en el último minuto vs. Sarmiento. Ya es inexplicable el criterio de los árbitros. Parece que manejan el VAR según el partido y el contexto.

Así ascendió Barracas a Primera División y de esta forma a este paso, jugará Copas internacionales. Hoy la ayuda fue para Boca, claro definitivamente no es negocio que salga campeón Atlético Tucumán. La verdad da verguenza ajena.

SINTESIS DE LA JORNADA

Domingo 28 de Agosto Final

Sarmiento (J) 0 0

Gimnasia (LP) Final

Barracas Central 1 0

Colon 36′ P. Goltz (e.c.); Final

Independiente 1 1

Velez 11′ A. Soñora; 89′ L. Pratto; Final

Boca Juniors 2 1

Atl Tucuman 77′ L. Langoni; 87′ L. Langoni; 16′ A. Lotti; Final

Union 0 0

Aldosivi Final

Estudiantes (LP) 1 0

Patronato 8′ M. Castro;

