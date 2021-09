Venezuela: pidieron detener a un periodista por un tuit con el que atacó a Antonela Roccuzzo

Un fiscal imputó al periodista deportivo, Fernando Petrocelli, por ejercer «violencia simbólica y promoción al odio» contra la esposa de Lionel Messi.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó la captura de un periodista deportivo al que imputó por ejercer «violencia simbólica y promoción al odio» contra Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

En el marco del partido que va a jugar Venezuela y Argentina por las Eliminatorias, el periodista Fernando Petrocelli comentó el tuit de un usuario de esa red social que proponía “lanzarle cantos picantes” a Messi, atacando de forma misógina a su esposa.

“Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar”, señalaba el mensaje, a lo que el periodista venezolano contesta: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja”.

Ante el gran repudió que generó el mensaje, el periodista decidió borrar el mensaje pero esto no evitó que el fiscal Tarek William Saab actuara de oficio y ordenara la «aprehensión e imputación de Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi”.

Por su parte, el periodista se disculpó a través de la misma red social: «Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas».