Venderán 500 entradas para la carrera del Súper TC 2000

La Pampa permitirá el ingreso de público en el automovilismo por primera vez desde que inició la pandemia en la carrera de Súper TC2000, que por la séptima fecha del año se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo provincial, ubicado cerca de Toay. También compiten el TC2000 y la Fórmula Renault 2.0, en esta última con la participación del piquense Nicolás Suárez.

Según pudo saber este medio a través de un dirigente de la categoría, podrán ingresar al predio del circuito hasta 500 personas el domingo, jornada en la que se disputarán las series y la final. Como viene sucediendo en otros escenarios deportivos, los espectadores deberán cumplir con el protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus que será dado a conocer en los próximos días.

La decisión de que ingrese público el domingo coincide con que también se permitirá espectadores a los estadios de fútbol de las dos ligas provinciales, tal como anunció el Gobierno de La Pampa la semana pasada, una decisión que se tomó tras evaluar el descenso de casos positivos de Covid y el avance en el plan de vacunación.

En 2020, el Súper TC2000 fue la primera categoría en recibir el ingreso de público, con un número limitado y con normas sanitarias, que no superaban las 400 personas. En tanto que este año, luego de varios meses, el Turismo Carretera permitió el ingreso de espectadores en las dos últimas fechas realizadas el 1º y 8 de este mes en el circuito El Villicum, San Juan, donde ingresaron más de 3.000 personas, con tribunas para vacunados y no vacunados.

«A La Pampa vamos a correr con público y es una gran noticia para todos los equipos. Este año no lo habíamos podido hacer. Ojalá que esto sea el inicio para que de a poco los hinchas puedan volver a los autódromos», manifestó ayer en diálogo con LA CHUECA el ex campeón del TC2000 Daniel «Muñeco» Cingolani, que hoy integra el equipo de su hijo, Tomás, que corre con un Renault en el Súper TC2000.

Cingolani, que también supo competir en el Turismo Carretera, Top Race y Fórmula 3 Sudamericana, agregó: «También es una muy buena noticia que la categoría regrese al autódromo pampeano, en especial en estos tiempos en los cuales no tenemos muchas alternativas. Son escasos los circuitos que se están utilizando por la pandemia del coronavirus. No es bueno que las competencias se concentren en pocos lugares porque no es la esencia de la categoría».

Opinó que «sería saludable que el Súper TC2000 pueda seguir viniendo en un futuro a La Pampa porque es un trazado diferente a muchos, y que entusiasma. El fin de semana se podrá apreciar la novedad técnica del sistema Push to Pass, que le brinda una potencia adicional de 60 HP a los autos. Estimo que en la recta principal se podrá alcanzar más de 270 kilómetros por hora. Hoy los autos se pueden pasar, y el show es mejor».

Cabe recordar que la última vez que el Súper TC2000 se presentó en La Pampa fue el 24 de septiembre de 2016, con triunfo de Bernardo Llaver, superando al rionegrino José Manuel Urcera, quien en sus inicios supo correr en el Supercar Región Pampeana.

Cronograma.

El Súper TC2000 dio a conocer el cronograma para el fin de semana. La actividad inicia el viernes con las pruebas comunitarias. La primera tandas de ensayos se pondrán en marcha a las 14.30, y la segunda, desde las 14.55. Por último, a las 17.30, se desarrollará un seteo de turbo, donde sólo un auto por equipo estará autorizado a salir a pista.

El sábado, desde las 10.30, se habilita el circuito para el único entrenamiento, mientras que la clasificación arranca a las 14:05. La jornada termina con la carrera clasificatoria desde las 16.20, prevista a 25 minutos más una vuelta.

El domingo el espectáculo comienza a las 9 con la tradicional prueba de tanques llenos, y a las 11.50 se disputará la final, pactada a 40 minutos más una vuelta.

En tanto que la actividad del TC2000 también inicia el viernes con los entrenamientos desde las 10, para continuar a las 13.30 con las clasificaciones y concluirá a las 13.40 con el Sprint. El domingo, a las 9.50, será la final a 30 minutos y una vuelta.

La Fórmula 2.0 tendrá entrenamientos el viernes desde las 12, las clasificaciones serán el sábado y a las 15.30 la primera carrera, mientras que la final del domingo se largará a las 10.48.

Competirá «Nico» Suárez

Confirmó. El piloto piquense Nicolás Suárez confirmó ayer que correrá este fin de semana la sexta fecha de la Fórmula Renault 2.0 junto al Súper TC2000 y TC2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa. El joven pampeano ocupa el cuarto puesto en el campeonato, que lidera Jorge Barrio.