Vélez venció a Newell’s, sigue de racha y da pelea

El Fortín, invicto hace nueve partidos, le ganó a la Lepra en Rosario, por 2 a 1, y sigue sumando puntos importantes para clasificarse a la Copa Libertadores, en un partido de la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los tantos visitantes fueron convertidos por los delanteros Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona, en el comienzo y al final del partido, mientras el atacante Juan Garro descontó en el último minuto.

Vèlez impuso su mejor juego colectivo en su primer ataque claro: a los 5m. Poblete recuperó una pelota en el medio, tocó hacia Janson, que metió un pase profundo a Ortega por la izquierda y el centro al corazón del área encontró la cabeza de Lucero, quien la martilló y clavó la apertura del marcador.

El equipo de Liniers jugó mejor con la pelota, con la gran capacidad técnica de todos sus jugadores, y volvió a llegar a los 12m., con un buen zurdazo de Guidara desde el borde del área que Aguerre salvó al córner. Y a los 13m. hubo un derechazo de Mancuello desde la derecha que pasó muy cerca del segundo palo, con el arquero vencido.

Newell’s intentó ataques directos por las bandas y generó sus llegadas más claras a los 28m., con una genialidad de Scocco, quien le metió un caño a De los Santos y remató de derecha, pero Hoyos salvó en la atajada de la noche. En la jugada siguiente, el lateral Negri metió un zurdazo furibundo cerca del travesaño.

Vélez volvió a llegar con claridad a los 46m., cuando Poblete quitó en el medio, alargó hacia Almada y el hábil estratega lo dejó solo a Lucero por la derecha, quien cruzó el derechazo y la pelota pasó muy cerca del segundo palo.

El complemento acentuó las diferencias de jugadores y de plantel, al extremo que Vélez dilapidó varias llegadas claras por falta de contundencia en el tiro del final o por salvadas de Aguerre, como a los 10m., cuando Janson remató de derecha desde la izquierda, el golero salvó hacia el segundo palo y Lucero, que llegó solo, no pudo darle cómodo y la tiró afuera.

A los 13m., Bouzat mandó un centro desde la derecha, Almada tiró una pared con Lucero por la izquierda y el volante quedó solo con el arquero, quien salvó al córner

Newell’s, con un equipo inferior, se las ingenió para mantenerse en partido y generar algunas llegadas claras como a los 21m. cuando Cristaldo mandó un centro desde la izquierda, la pelota le pegó a Scocco en la mano, pero el juez Hernán Mastrángelo dejó seguir y el ingresado Maximiliano Rodríguez ensayó una volea de derecha, apenas alta.

El local volvió a acercarse a los 21m., con un derechazo de Castro cerca del poste izquierdo y a los 27m. con un cabezazo de Cristaldo, tras un centro de Negri, que Hoyos salvó al córner, por arriba del horizontal.

Hasta que a los 36m. Compagnucci la jugó larga hacia Capasso y la pelota le cayó al ingresado Tarragona, por la izquierda del área, quien se acomodó y cruzó un derechazo inatajable, junto al segundo palo, como para acercar el resultado a la justicia.

Sin embargo, Vélez volvió a perderse una llegada en forma increíble a los 43m. cuando tocaron desde izquierda hacia el medio los ingresados Orellano, Centurión y Tarragona, quien fue tapado por Canale en el remate final.

A los 45m. el también suplente Belluschi mandó un córner desde la derecha y el ingresado Garro la metió de cabeza, junto al segundo palo como para dejar a Newell’s en partido hasta el último córner.

-Síntesis-

Newell’s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Manuel Capasso, José Canale y Franco Negri; Mateo Maccari, Juan Sforza y Nicolás Castro; Maximiliano Comba; Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo. DT: Fernando Gamboa.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Gerónimo Poblete y Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Thiago Almada y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 6m. Lucero (VS)

Goles en el segundo tiempo: 37m. Tarragona (VS); 46m. Garro (N)

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Maximiliano Rodríguez por Maccari y Diego Calcaterra por Sforza (N); 13m. Luca Orellano por Bouzat (VS); 29m. Justo Giani por Cristaldo (N); 30m. Cristian Tarragona por Lucero y Agustín Mulet por Mancuello (VS); 34m. Ricardo Centurión por Janson y Miguel Brizuela por Ortega (VS); 40m. Fernando Belluschi por Comba y Juan Garro por N. Castro (N).

Amonestados: Sforza, Maccari, Scocco, Canale y Aguerre (N) Guidara y Poblete (VS)

Cancha: Estadio Marcelo Bielsa (Rosario)

Arbitro: Hernán Mastrángelo