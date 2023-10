Vélez le ganó a Atlético Tucumán y salió de la zona de descenso directo

Fue por 3 a 1 en un encuentro que pudo haberlo cerrado en el primer tiempo pero se descuidó en el complemento.

Festejo de Joaquín García.Foto: Redes.

Vélez salió del descenso directo con el triunfo de este lunes por 3 a 1 ante Atlético Tucumán como local y se mantiene vivo en la pelea por mantener la categoría, en el marco de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con los tantos de Joaquín García, Santiago Castro y José Florentín, Vélez goleaba sin problemas a Atlético, y parecía que iba a sacar más ventaja en el resultado, pero en el segundo tramo se durmió y el equipo tucumano pudo descontar y le sirvió oportunidades como para empatar el encuentro.

Para el inicio del partido, Vélez salió nervioso por los resultados previos y estando en descenso salió relajado a jugarlo. Primero, a los ocho minutos, desde un lateral que bajó muy bien Florentín para García, el local se puso en ventaja muy pronto en el encuentro y dejó perplejo al Decano.

Poco minutos después, la defensa del elenco tucumano dejó venir con comodidad al goleador juvenil Castro, y este con un bombazo desde afuera la clavó en un ángulo, inatajable para Tomás Marchiori, para el 2 a o velezano y la preocupación para el equipo visitante.

Ya con el partido claramente inclinado para Vélez, Florentín, la gran figura en esa primera etapa, estampó el 3 a 0 lapidario con la cabeza y el equipo dirigido por Sebastián Domínguez se fue muy tranquilo al descanso.

Para el complemento, el elenco tucumano se despertó y estuvo más cerca del arco velezano aunque la puntería no estuvo afinada durante los 45 minutos, pero al menos Coronel pudo concretar el descuento bien cerrado al primer palo.

Síntesis de Vélez vs. Atlético Tucumán por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A.

Fecha 8.

Vélez 3-1 Atlético Tucumán.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Juan Méndez, José Florentín, Claudio Aquino; Francisco Pizzini y Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Tomás Castro Ponce, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 8m Joaquín García (V); 12m Santiago Castro (V); 18m José Florentín (V).

Cambios en el primer tiempo: 19m Damián Fernández por Jara (V).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Abiel Osorio por Castro (V); 10m Justo Giani por Castro Ponce (AT); 24m Bautista Kociubinski por Acosta (AT) Renzo Tesuri por De La Fuente (AT); 32m Yeison Gordillo por PIzzini (V); Thiago Fernández por Aquino (V); 34m Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT); Julián Carrasco por Carrera (AT).

