Vecinos de Parera recibieron viviendas del Plan “Mi Casa”

Las ocho unidades se entregaron en un acto cumplido hoy en la localidad norteña con la presencia del presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el intendente Juan Carlos Olivero, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales e integrantes del Concejo Deliberante local.

El titular del IPAV, Jorge Lezcano, trasladó a los presentes el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y seguidamente afirmó la importancia del acto “que dignifica a las familias y por eso estamos en gestión permanentemente, en busca de la justicia social, con políticas cada vez más inclusivas, más solidarias, más presentes», agregando que «hay muchas familias esperando que el sistema funcione, por eso necesitamos de la responsabilidad de los adjudicatarios en el pago de la cuota y puedan acceder a una vivienda, porque la construcción de viviendas es importante por el techo, por el crecimiento de nuestros hijos y por la comunidad en general».

El programa «Mi Casa», dijo Lezcano, «se fortaleció y todos estamos preocupados en generar techo, justicia social e inclusión, sin olvidarnos del movimiento económico y el trabajo que genera este programa, que no solo cubre un déficit habitacional, sino que también significa trabajo y reactivación para los comercios».

Finalmente confirmó un nuevo cupo para la localidad de Parera, afirmando que «así como se terminaron ocho viviendas, ya se empiezan ocho más».

Intendente

El intendente Olivero afirmó que «es un placer, un honor, un orgullo de todos los parerenses y de este intendente en particular, cuando nos visitan las autoridades provinciales, sobre todo con este tipo de motivos. Personalmente tuve varias oportunidades de hacer entrega de viviendas y es uno de los momentos más significantes de mis gestiones, es la realización más importante que realiza un Ejecutivo, porque hoy estamos entregando la posibilidad de un hogar, muchísimo más allá de las cuestiones económicas».

Agregó que «quiero agradecer mucho todo el esfuerzo del gabinete municipal y a la directora de Obras y Servicios Públicos, Vanina González, quien se hizo cargo de esta obra, a la que se le agregaron detalles importantes que no eran exigibles y se hicieron cerrando los números perfectamente. Porque fueron administrados con sumo cuidado, por lo que resultó una muy buena idea la del Gobernador de descentralizar los recursos para las viviendas y entonces que los municipios formaran parte de este programa de construcción».

«Este tipo de trabajos no solo generan las viviendas, también fondos y mano de obra, porque trabajaron 35 personas para la construcción, todos parerenses y todo con el compre local, por lo que agradezco especialmente al Gobierno provincial, en especial al gobernador Sergio Ziliotto por el diálogo constante, por eso nosotros siempre hemos apoyado su gestión, más allá de los colores políticos, porque tenemos que trabajar en conjunto para el desarrollo de las localidades y la Provincia», finalizó.

Adjudicatarias

Estefanía Maciel, en nombre de las beneficiadas dijo que «este es un paso más en la igualdad de oportunidades, habiendo accedido al sueño del propio hogar después de tantos años de espera. Estas viviendas son el espacio donde nacerán nuestros hogares, el techo bajo el que crecerán nuestros hijos y paredes que nos cobijarán, donde construiremos nuestros desafíos con la firme convicción de salir adelante» y agradeció a los funcionarios «en nombre de todos los adjudicatarios por poder tener frente a nosotros la casa de nuestros sueños y nos comprometemos a cumplir para que el sueño de la vivienda propia se le cumpla a más familias».