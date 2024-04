Valdés lanzó una advertencia al Gobierno por el recorte de fondo. “El correntino no se amansa a guachazos”, dijo.

El gobernador de Corrientes reclamó por la deuda que ANSeS mantiene con la caja previsional de su provincia.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se quejó hoy porque desde el Gobierno nacional no le enviaron las partidas de la deuda que ANSeS mantiene con la caja previsional de la provincia del nordeste.

“El correntino no se amansa a guachazos”, advirtió el mandatario de la UCR apelando a la jerga «gaucha» de la región.

Un «guachazo» significa golpe duro que se aplica a los caballos a través de un rebenque o látigo corto que utilizan justamente los gauchos para azuzar en las cabalgatas.

La advertencia de Valdés tuvo lugar luego de un acto de homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas en Goya.

«Simplemente reclamamos lo que es nuestro. Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente», remarcó.

De acuerdo al gobernador, la deuda del Estado Nacional al Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes ascendería a unos 100 mil millones de pesos.

«No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida (en la Corte Suprema de Justicia) hace varios meses. Son 25 mil millones que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos 100 mil millones que nos deben», estimó.

Y detalló: «Desde enero no mandaron más plata; el Gobierno anterior mandaba 400 millones de pesos al año, que es una cifra que nos pusimos de acuerdo en 2017, nunca más lo actualizaron y a este año correspondía 400 millones de pesos. Cuando actualizamos ese monto nos da un total de 20 mil millones de pesos que debería pagarse para el año en curso, que es más o menos la acreencia y el rojo que dio el IPS».

Valdés insistió en que “este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja” previsional, razón por la cual Corrientes demandó a Nación ante la Corte Suprema.

A raíz de este recorte, la provincia se está haciendo cargo del pago de haberes de jubilados con sus propios recursos.

«Así como nos quieren cobrar tienen que pagarnos porque es ley, y el que incumple la ley comete un delito», advirtió Valdés.

El gobernador correntino relacionó este recorte de fondos con el intento del Gobierno de disciplinar a las provincias para que apoyen la ley ómnibus en el Congreso nacional.

«Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino», dijo al respecto.