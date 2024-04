Vacuna contra el dengue: cuánto cuesta y qué descuentos ofrecen las prepagas

El Gobierno confirmó que no la incluirá en el Calendario Nacional. Hay prepagas y obras sociales que reconocen descuentos a sus afiliados, pero hay otras que no.

Argentina ya registra un brote histórico de casos de dengue, algunos causando incluso hasta la muerte. Los mosquitos están a la orden del día y no da tregua en el país, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde varios municipios se encuentran bajo alerta epidemiológica.

Ante esta situación alarmante, además de las medidas de prevención conocidas como descacharrar y usar repelente, toma protagonismo la vacunación contra la enfermedad, para disminuir la gravedad de la infección y los riesgos de hospitalización, pero el problema es el valor del mercado: en tan solo cinco meses, cada dosis pasó de costar $37.500 a $71.293, un aumento del 90,11%.

Es de suma importancia resaltar que la vacuna contra el dengue no forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y el Ministerio de Salud de la Nación no piensa incorporarla.

El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral manifestó que “es importante remarcar que ninguna vacuna debe ser la única estrategia de prevención, ni tampoco cumple la función de bloqueo frente a un brote de dengue”. El mismo vector Aedes aegypti es capaz de transmitir otros virus como el Zika y el Chikungunya, enfermedades para las cuales aún no se cuenta con vacunas.

“La mejor estrategia de prevención sigue siendo el control y la eliminación de criaderos de mosquitos en objetos en los que se puede acumular agua, ya que es allí donde las hembras suelen depositar los huevos y el empleo de métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros, entre otros)”,agregó el organismo.

Vacuna contra el dengue: coberturas de obras sociales y prepagas

Algunas obras sociales y prepagas están reconociendo descuentos a sus afiliados que van desde el 40% hasta el 100%, sin embargo hay otras que no.

.OSDE: la cobertura es del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.Galeno: cobertura del 50% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.Medifé: cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.Swiss Medical: cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.PAMI: no tiene cobertura.

.Colegio de Escribanos de Buenos Aires: cobertura del 100% según el plan.

.Medicus: no tiene cobertura.

.Omint: cobertura del 40% según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.Prevención Salud: 40% de descuento según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.

.Sancor Salud: 50% de cobertura sobre el precio de venta al público según el plan, en vacunatorios contratados, farmacias y presentando una orden médica.89.

¿Quiénes pueden vacunarse contra el dengue?

La vacuna es apta para inmunizar contra dengue tipo 1, 2, 3 y 4 durante cinco años. El esquema completo incluye dos dosis que deben aplicarse separadas por un intervalo de tres meses. Resulta ser una inyección subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo.

Cualquier persona, a partir de los cuatro años, independientemente de que hayan tenido o no dengue previamente, puede aplicársela en vacunatorios privados y farmacias con receta médica. Según el laboratorio, “la inoculación demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio”.

Por tratarse de una vacuna a virus vivo atenuado, está contraindicada en embarazadas y en mujeres en período de lactancia al igual que en individuos inmunosuprimidos. Resulta importante considerar que la protección se alcanza luego de completar el esquema de vacunación de dos dosis.

¿Dónde vacunarse contra el dengue en CABA?

.Stamboulian: sin turno previo. No se requiere una orden médica para vacunarse, salvo en mayores de 60 años.

.Centro Rossi: se requiere orden médica y la vacunación es sin turno previo.

.Vacunar: según requisito de la cobertura médica, deberás llevar orden médica física o digital. Podes acercarte sin turno previo.

.Helios Salud: los pacientes de los consultorios requieren orden médica. Quienes no lo sean, sólo deberán firmar un consentimiento. Sin turno previo.

.Vacunatorio Previvax: con obra social, se requiere orden médica (en el caso de algunas obras sociales puede ser la electrónica). Para pacientes particulares o sin cobertura, no se requiere orden médica. Sin turno previo.

Cabe resaltar que algunos centros ofrecen descuentos por pagos en efectivo, con tarjeta de débito o hasta tres cuotas con tarjeta de crédito.

Efectos adversos de la vacuna contra el dengue

Según el estudio TIDES, puede producir algunas reacciones leves a moderadas, con duración de uno a tres días, como dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y/o muscular, malestar general y debilidad. En casos muy infrecuentes se puede presentar fiebre. De todas formas, la investigación arrojó que “todos estos efectos fueron pasajeros, remitieron sin inconvenientes y están muy relacionados con el mecanismo de acción de la vacuna”.

Síntomas del dengue

Es de público conocimiento que dengue puede cursarse sin síntomas o con síntomas leves, puede presentarse también con cuadros febriles agudos e inespecíficos, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y a veces diarrea o vómitos; también en ocasiones pueden aparecer erupciones en la piel. Cualquiera de estos síntomas requiere de una consulta inmediata con la guardia o el médico de cabecera.

El Dengue es la enfermedad que trasmite el mosquito Aedes Aegypti.