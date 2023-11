Urtubey, sobre su apoyo a Massa: «No hay espacio para la neutralidad»

El ex gobernador de Salta subrayó que «se están discutiendo dos modelos de país diametralmente opuestos».

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa.

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey señaló que su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se debe a que en este contexto de la Argentina «no hay espacio para la neutralidad».

«Me han escuchado infinidad de veces resaltar mi condición de peronistas y de la necesidad de la convocatoria de un Gobierno de unidad nacional», sostuvo el norteño.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista afirmó que en el país «hay realmente un peligro cierto», por lo que «no hay espacio para la neutralidad» de cara al balotaje entre Massa y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En ese sentido, subrayó: «Lo que se discute en la Argentina es cómo nos ordenamos a partir del 10 de diciembre, con dos opciones: claramente sé dónde tengo que estar».

Y agregó: «El ordenador en política es el futuro, no el pasado. El planteo de Sergio es que se necesita una base social mucho más amplia que la estrictamente electoral para enfrentar una crisis como la que tiene la Argentina».

«El de hoy es un voto profundamente ideológico, porque se están discutiendo dos modelos de país diametralmente opuestos. ¿Cuánto lugar para matices y sutilezas hay?», remarcó.

Consultado sobre qué espera para la segunda vuelta, Urtubey estimó que «va a primar la cultura nacional».

Asimismo, acerca de su rol en un eventual Gobierno de Massa, el norteño manifestó: «Tuve 20 millones de cargos. Si me decís si tengo ganas de tener cargo, profundamente digo que no. Pero soy consciente de que en condiciones como estas te tenés que involucrar. Igual no lo hemos hablado».

