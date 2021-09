Úrsula Corberó presentó a su doble y sorprendió a sus seguidores

La actriz que hace posible sus escenas en la ficción compartió su gran parecido con la protagonista de La Casa de Papel.

Úrsula Corberó es una de las actrices más reconocidas tanto en España como a nivel mundial debido al éxito de la serie española «La Casa de Papel», de Netflix; y en esta oportunidad, la actriz sorprendió a todos en las redes luego de publicar fotos con su doble.

Como ocurre en la mayoría de las producciones de ficción, los directores contratan a personas muy parecidas a los actores para que hagan las escenas más riesgosas. Úrsula Corberó contó con Carolina Barral, quien fue su doble de acción durante las cinco temporadas.

La joven actriz, quien hace de la doble de Tokyo no pudo evitar emocionarse al contar sobre su participación en el ciclo “Sin palabras me hallo para agradecerte todo lo que me acogiste y lo que aprendí de ti. Grande Ursu, muy grande”, escribió en sus redes sociales junto a tres postales con Corberó.

“Gracias preciosa. Gracias a ti siempre”, respondió Corberó a este mensaje. Y, sin dudas, esta publicación sorprendió a los fanáticos de La Casa de Papel, quienes notaron el gran parecido que ambas tienen entre sí.