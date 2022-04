Uriburu: El intendente Pascual Fernández denunció amenazas

El intendente de Uriburu, Pascual Fernández denunció amenazas del hijo de un diputado provincial.

Fernández dijo que luego de declaraciones efectuadas a El Diario recibió pretendidas intimidaciones de parte del «entorno de Avendaño». Por tal motivo, formalizó una presentación ante el Ministerio Público Fiscal.

La amenaza llegó luego de las declaraciones que hizo referentes a la situación política interna del peronismo en la localidad. Fernández dio a entender que las pretendidas intimidaciones provinieron del «entorno» del diputado provincial Leonardo Avendaño, con quien ya tuvo un enfrentamiento político público. El jefe comunal indicó que, según pudo averiguar, la persona que le mandó el mensaje intimiadorio es hijo del legislador.

Una de las frases que recibió fue: «Vi que anduviste hablando demás así que te voy a tener que pegar ahora. Te voy a pegar por bilingüe: hablás castellano y pelotudeces. Hay que bancarse la mecha cuando hablás públicamente».

«Espero que el diputado no tenga nada que ver», dijo Pascual Fernández, quien precisó que la amenaza se produjo en la tarde del domingo, a través de un mensaje privado por la red social Instagram. Fernández dejó en claro que «no van a amedrentarme» y lamentó que una situación política «se salga de los carriles».

En declaraciones a El Diario, Fernández refrescó un enfrentamiento entre su sector y el Frente Peronista Barrial, al que acusó de haber hecho un arreglo con Cambiemos para plantarse en una vereda opositora.

«Yo no tengo nada personal contra el Frente Peronista Barrial. Pero no se puede andar libremente amenazando a las personas. Si me pasa algo, ya saben dónde buscar», advirtió. Insistió en que su modo de compartarse políticamente no se modificará, pero lamentó: «estas cosas no tienen que suceder».

En un momento de la entrevista con El Diario que se publicó el domingo, el intendente de Uriburu dijo que «siempre soñé, desde chico, con ser intendente de mi pueblo». Refrescó en ese momento que se alejó del marinismo cuando se produjo el acercamiento entre el diputado Espartaco Marín y el Frente Peronista Barrial de Leonardo «Tapera» Avendaño, que en la localidad le juega en contra.

«Yo consideré que había que elegir, porque eran veredas diferentes», dijo.

La puja intestina en el pueblo se armó porque la lista que llevó a Fernández a la Intendencia incluía una concejalía para el FPB a partir de los resultados de la elección interna. «Nos desayunamos en el reciento del acuerdo que hizo con Cambiemos. No juegan en el marco del peronismo. Es algo de lo que se tiene que encargar el diputado Avendaño, quizá él deba dar respuesta y no yo», señaló.

«La oposición vota con el Frente Barrial Peronista y hasta se quedan con la presidencia, cuando sabemos que las presidencias normalmente son para el oficialismo. Siempre se nos quedan con la presidencia, hay de todos modos un marco de respeto. Nosotros somos un gobierno ordenado, racional, no dejamos flancos para que no nos acepten. En líneas generales hemos podido trabajar, lo que no significa que no sea lo más aconsejable jugar por fuera de lo que es el oficialismo. Así llegamos ambas líneas».

