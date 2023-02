Unión y Colón repartieron puntos en el clásico de Santa Fe

Unión y Colón igualaron 1 a 1 en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde, en el estadio 15 de Abril, y repartieron puntos en una nueva edición del clásico de Santa Fe, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional 2023.

Luciano Aued, a los 21 minutos del primer tiempo, adelantó al conjunto «Tatengue», mientras que Baldomero Perlaza, a los 7 del complemento, igualó el clásico de Santa Fe para el «Sabalero».

Unión, que contó con un imponente marco por parte de su público, no pudo devolver ese apoyo dentro del campo de juego ya que tuvo un inicio complejo, en el cual Colón dominó y acechó con criterio y situaciones concretas, incluso Ramón «Wanchope» Ábila logró abrir el marcador, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

Pese a que el dominio lo impuso el «Sabalero», la primera acción concreta que tuvo Unión logró imponerse en el resultado gracias a la conquista de Aued, quien se encargó con un certero remate, luego de un desvío defensivo en un tiro de esquina, venció la resistencia del arquero Ignacio Chicco para firmar el 1-0.

El encuentro se tornó friccionado por momentos, y se establecieron pocas llegadas en el capítulo inicial, dado que fue muy cortado con ocho infracciones por lado y con el calor como un condimento extra para impedir un buen espectáculo.

En el complemento, Thiago Vecino volvió a tener otras dos oportunidades para extender la diferencia a favor de Unión, pero las situaciones desperdiciadas resultaron un duro revés, ya que en la primera que tuvo Colón, llegó a la igualdad: con un contragolpe letal, Perlaza impuso el 1 a 1 y dejó anonadado tanto al público como a los jugadores del «Tatengue».

El encuentro cambió los papeles, el protagonista pasó a ser Colón que si bien nunca fue del todo claro, el tanto le dio otra impronta y dominó el juego hasta el final, aunque no pudo sellar el triunfo ya que Paolo Goltz y Juan Álvarez, en la última acción, no fueron efectivos.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Liga Profesional 2023.

Fecha 4.

Unión (1) – (1) Colón.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Piris, Claudio Corvalán; Luciano Aued; Imanol Machuca, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale, Kevin Zenon; Thiago Vecino. DT: Gustavo Munúa.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Julián Chicco; Santiago Pierotti, Carlos Arrúa, Tomás Galván; Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Gol en el primer tiempo: 21m Luciano Aued (U).

Gol en el segundo tiempo: 7m Baldomero Perlaza (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Eric Meza por Schott (C); 27m Brayan Castrillon por Zenon (U), Junior Marabel por Vecino (U), Enzo Roldán por Luna Diale (U); 35m Natanael Troncoso por Galván (C); 37m Jerónimo Domina por Machuca (U); 40m Juan Álvarez por Pierotti (C); 47m Leonel Picco por Arrúa (C), Facuando Taborda por Julián Chicco (C).