Unión ganó el clásico de Santa Fe e ingresó a la Sudamericana

Los goles del partido, dirigido en forma correcta por Fernando Rapallini, fueron convertidos en el primer tiempo por Imanol Machuca, a los 8 minutos, y Juan Manuel García, a los 34 minutos, en tanto la cifra definitiva estuvo a cargo de Gastón González, a los 47 del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, que se impuso con claridad ante un rival que no pudo mostrar los atributos que lo antecedían, logró su pasaje a la Sudamericana aprovechando la derrota de Rosario Central, que cayó en su estadio ante Huracán.

Así, Colón se despidió del campeonato mostrando una imagen deslucida, y en una semana se verá las caras con River Plate en Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones.

Desde el inicio Unión ocupó los espacios con inteligencia y planteó el juego a partir de la movilidad y ubicación de Machuca y Roldán, que sumado al despliegue por izquierda de González y la aparición como media punta de Luna Diale, conformó un mediocampo que Colón no logró neutralizar.

A los 8 minutos el “tatengue” fortificó su idea con la apertura del marcador, a través de un tiro libre frontal que Roldán cedió corto para Machuca, quien con un derechazo rasante que perforó la barrera y dejó sin chances al arquero Burián.

El gol renovó los bríos del local, que dominó balón y juego durante toda la etapa y estuvo cerca de ampliar su ventaja sobre la media hora, cuando Machuca dejó a García cara a cara con Burián pero el delantero remató desviado.

Otra pelota detenida le permitió irse al descanso por dos goles, cuando un tiro libre por izquierda de González encontró la cabeza de García, quien cabeceó forzado en la línea del área chica y ante la salida en falso del arquero “sabalero”.

Colón, que no pudo hacer pie y sufrió las pálidas tareas de Aliendro y Bernardi, apenas se aproximó con un remate de Ferreira que Moyano detuvo dando rebote y a continuación le tapó un tiro a quemarropa de Delgado.

Para el complemento el equipo de Eduardo Domínguez salió con un esquema distinto por los ingresos de Lucas Beltrán y Eric Meza, pero su imagen no varió demasiado y siguió sin poder descifrar el entramado del mediocampo local.

Unión, por su parte, estuvo cerca del tercer tanto con una corrida de González en el inicio de la etapa, pero paulatinamente fue aflojando el ritmo y dejando venir a su rival.

Un cabezazo de Bernardi a los 11 minutos fue la única aproximación de Colón, que deambuló por el campo de juego sin atinar a una reacción.

De hecho, en la última parte del partido fue el equipo rojiblanco el que merodeó el arco con peligro para Burián, con un puntazo de Márquez a los 34 minutos primero y el gol de González cuando ya se jugaba el tiempo añadido.

-Síntesis-

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Imanol Machuca y Gastón González; Mauro Luna Diale y Juan Manuel García. DT: Gustavo Munúa.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Facundo Mura, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi y Gonzalo Piovi; Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 8m. Imanol Machuca (U) y 34m. Juan Manuel García (U).

Gol en el segundo tiempo: 47m. Gastón González (U).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Eric Meza por Mura (C) y Beltrán por Garcés (C); 12m. Kevin Zenón por Machuca (U); 28m. Pierotti por Ferreira (C) y Nicolás Leguizamón por Farías (C).

Amonestados: Vera, Brítez y Calderón (U). Piovi, Beltrán, Goltz y Lértora (C).

Árbitro: Fernando Rapallini.

télam