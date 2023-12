Una por una las diez medidas motosierra del gobierno de Milei

Reducción de subsidios a la energía y el transporte. Devalución del dólar oficial que impactará en los precios.

El pasaje de colectivo aumentará.

No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia.

Se decreta la suspensión de la publicidad del Gobierno Nacional por 1 año y afecta a Google y Meta, las principales favorecidas.

Reducción al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.

El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo.

Mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. Promesa de eliminar la intermediación para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Se duplicará la Asignación Universal por Hijo y se aumentará la tarjeta alimentaria al 50%.

El tipo de cambio oficial pasa a $800 pesos.

Promesa de la eliminación de todos los derechos de exportación si finaliza la emergencia.

Se reemplaza el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias.