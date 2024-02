Una multitud acompañó la segunda «Fiesta del Río» en Gobernador Duval

El fin de semana se realizó en Gobernador Duval la Segunda Fiesta del Río, que tuvo una importante repercusión popular a partir de la llegada de familias residentes en el interior provincial y en la región.

Desde muy temprano todas las instalaciones del predio a orillas del Colorado se vieron cubiertas con familias aprovechando el curso del agua para morigerar las altas temperaturas reinantes. Con las primeras señales de la llegada de la noche comenzaron a encenderse las luces del escenario montado a la vera del río, espacio que rápidamente comenzó a ser transitado por artistas que brindaron un espectáculo de alto nivel. Lila Acevedo tuvo a su cargo la apertura del recorrido musical, que continuó con la presencia de Los Hermanos Cornejo, Uma Auquaroli, Los Joselinos y la banda cordobesa La Fiesta.

Respecto al evento María Eugenia Grazide, intendenta municipal, reflejó a la Agencia Provincial de Noticias la importante llegada de familias «que no solo vinieron a disfrutar del festival, sino que también del río pasando un fin de semana. Todo se hizo posible gracias al apoyo del Gobierno de La Pampa”.

La intendenmta mencionó que la segunda ediición «se disfrutó con muchísima gente, que no solo llegó a ver los espectáculos, sino que aprovecharon para quedarse y pasar el día aprovechando las comodidades y la infraestructura del balneario”.

En esa línea mencionó que muchos de los visitantes provinieron de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, «que eligieron el balneario del río Colorado que está dotado de la infraestructura adecuada para venir, instalarse con la familia o los amigos y disfrutar de los espectáculos musicales”.

Explicó que “en la jornada de este viernes previo a la Fiesta del Río comenzamos temprano con actividades de canotaje en un día a pleno con una temperatura ideal para ese tipo de cosas, hubo degustación de nuestro vino Lejanía y cerramos con un escenario cargado de artistas locales, regionales, provinciales y una banda cuartetera de nivel nacional como es La Fiesta”.

Afirmó “por segundo año consecutivo también se le dio la oportunidad a los emprendedores y artesanos para que tengan sus stands y ofrezcan los productos que realizan y que le da un marco muy colorido al festival. Esta feria de emprendedores va creciendo día a día ofreciéndole a los visitantes miel artesanal, productos de la chacra municipal, hay emprendedores de Río Negro que se han sumado y entre todas y todos vamos haciendo que esta fiesta vaya tomando otro color y se haga grande”.

Puntualizó que “en cuanto a las y los artistas hubo para todos los gustos y debemos destacar a personas que se han ido hace tiempo de Gobernador Duval y hoy tienen una carrera musical, ellos quisieron estar presentes en su pueblo como son Los Hermanos Cornejo”. La idea era esa, poder darle la importancia que los artistas locales y de la zona se merecen por su trayectoria y esfuerzo, cerrando con un show de primer nivel como es la Banda de cuarteto cordobés La Fiesta”.

Consideró que “ha sido un verano intenso, con una temporada espectacular para Gobernador Duval, tuvimos la visita de muchísima gente de La Pampa y de otras provincias que han podido disfrutar de este balneario. A pesar de la situación económica que se vive en el país no nos podemos quejar porque tenemos el balneario concurrido todos los fines de semana”.

Recordó que recientemente, a y a poco de comenzar la Fiesta, “el Ministerio de Conectividad y Modernización inauguró un punto de WI-FI libre en el balneario para que la gente pueda estar conectada, nosotros tenemos siempre un acompañamiento muy importante del Gobierno provincial en cada necesidad que tengan los pobladores, siempre hay una solución para toda gestión que desde la Municipalidad realizamos”.