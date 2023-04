Una imagen del ataque ruso a una maternidad de Mariupol ganó el premio World Press Photo

Muestra a una mujer embarazada que es transportada por el personal de urgencia mientras se toma el bajo vientre ensangrentado.

Se trata de un retrato tomado el 9 de marzo de 2022 del brutal asedio durante meses de la ciudad portuaria del sur ucraniano.

El fotógrafo ucraniano Evgeniy Maloletka, que trabaja para la agencia Associated Press (AP), fue galardonado este jueves con el premio World Press Photo of the Year tras haber registrado con su cámara una imagen icónica de la guerra en su país, la de una mujer embarazada que es trasportada en camilla con el bajo vientre ensangrentado en la ciudad de Mariupol.

Se trata de un retrato tomado el 9 de marzo de 2022 del brutal asedio durante meses de la ciudad portuaria del sur ucraniano, finalmente tomada por las tropas rusas.

La mujer de 32 años, llamada Iryna Kalinina, murió a causa de sus heridas media hora después de dar a luz al cuerpo sin vida de su bebé, llamado Miron.

Maloletka y el videoperiodista de AP Mystyslav Chernov, también ucraniano, llegaron a Mariupol justo cuando la invasión a gran escala de Rusia, que comenzó el 24 de febrero de 2022, y permanecieron en la ciudad porturaria durante dos semanas, registrando los bombardeos militares rusos y los ataques contra hospitales y otras infraestructuras civiles.

Según una investigación de la agencia estadounidense, el 16 de marzo del año pasado, un teatro de Mariupol que se utilizaba como refugio antiaéreo pudo haber matado a 600 personas.

“Para mí es un momento que siempre quiero olvidar, pero no puedo. La historia siempre permanecerá conmigo”, había dicho Maloletka en una entrevista antes del anuncio.

Por su parte, la vicepresidente senior y editora ejecutiva de AP, Julie Pace, ponderó que «Maloletka captó una de las imágenes más definitorias de la guerra entre Rusia y Ucrania en circunstancias increíblemente difíciles».

«Sin su valor inquebrantable, poco se sabría de uno de los ataques más brutales de Rusia. Estamos enormemente orgullosos de él”, destacó.

Por su parte, el director de fotografía de AP, J. David Ake, señaló que «no es frecuente que una sola imagen quede grabada en la memoria colectiva del mundo. Evgeniy Maloletka estuvo a la altura de los más altos estándares del fotoperiodismo al capturar el ‘momento decisivo’, manteniendo al mismo tiempo la tradición de los periodistas de AP de todo el mundo de arrojar luz sobre lo que de otro modo habría permanecido oculto».

Escrito por Adrián Rodríguez

