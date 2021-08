Una familia de 5 miembros necesitó $33.410 para la canasta alimentaria en julio

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market,

Indec anuncia hoy el dato de inflación de junio: analistas esperan entre 3% y 3,5%

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, una familia tipo (conformada por una pareja y 2 hijos) necesitó en julio $31.765 para cubrir su canasta básica alimentaria mensual. En tanto, se vio un aumento del 3,51% respecto a junio y un incremento interanual de 48,52%.

El estudio, que utiliza el lector de código en 670 puntos de venta de todo el país, también indicó que una persona que vive sola necesitó durante el séptimo mes $1.280 para cubrir sus necesidades de alimentación. Por su parte, una pareja requirió $18.196, una familia de tres integrantes $25.289 y una familia de 5 integrantes (pareja y 3 hijos) necesitó $33.410.

“La inflación se muestra muy inflexible a la baja y los alimentos básicos continúan aumentando por encima de la inflación promedio”, comentó el director de Focus Market, Damián Di Pace. Para el especialista, la clase media no logra cubrir la canasta básica y “en muchos casos han tenido que disminuir sus consumos básicos para llegar a fin de mes”, agregó.

El trabajo de la consultora destacó aumentos interanuales en productos de consumo masivo en nuestro país. Es el caso de la carne, con un aumento del 93%, el aceite (81%) o de las frutas (76%), entre otros productos.

El IPC de julio del Indec mostró que el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,4% el mes pasado, 0,4 punto por encima del nivel general. En el GBA, aceites, grasas y manteca avanzaron casi 6%; verduras, tubérculos y legumbres (estacionales), 13,9% y leche, productos lácteos y huevos, 4,6%. El alivio llegó por el lado de la carne que, finalmente, fue sometida, y mostró un avance de apenas 0,4%.

Cabe destacar que, de acuerdo al Indec el Indice de Salarios del Indec, el sector registrado al mes de Junio tuvo incremento interanual del 45,6%, el sector público del 40,5% y el sector privado no registrado 39,9 %. “En el caso de autónomos, monotributistas y cuentapropistas que no tienen ingresos constantes ni estables la evolución interanual de sus ingresos estuvo muy por debajo del 39%” indicó Di Pace.

