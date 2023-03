Un museo de Londres tendrá un espacio íntegramente dedicado a David Bowie

Se trata del prestigioso Victoria Albert, que recibió la donación del archivo personal del icónico músico británico. Exhibirá cuadernos y manuscritos, carátulas y discos, fotos y videos, diseños y prendas de vestir, entre otros objetos.

David Bowie y su alter ego Ziggy Stardust.

El museo Victoria & Albert (V&A) confirmó la donación del archivo personal de David Bowie, una vasta colección de 80.000 objetos que el influyente artista conservó hasta su muerte, en enero de 2016.

Cuadernos y manuscritos, fotomontajes, negativos y videos, diseños y prendas de vestir e instrumentos musicales y discos editados a lo largo de seis décadas se conservarán en un espacio propio, The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, dedicado al estudio de las artes escénicas. El centro abrirá al público en 2025, según los planes actuales de la institución.

Los herederos de Bowie confiaron al V&A la custodia de los tesoros artísticos y los recuerdos personales del intérprete londinense. El museo organizó una gran muestra retrospectiva, David Bowie Es, con material seleccionado de la misma colección, que saltó de las salas de su sede del barrio de Kensington a las pantallas de cine en un recorrido internacional a partir de 2013.

Las valiosas piezas y recuerdos encontrarán ahora refugio permanente en el V&A East Storehouse, que se está construyendo en el barrio olímpico de Stratford, al noreste de la capital británica.

Una aporte económico de 10 millones de libras (unos 13 millones de euros) por parte del grupo Warner Music y la fundación familiar del millonario y filántropo Leonard Blavatnik harán posible la habilitación del centro de estudio y la investigación de las joyas de la colección de Bowie.

David Bowie, el músico camaleónico que revolucionó el rock en los setenta

David Bowie (David Robert Jones; Londres, 1947 – 2016) fue un artista camaleónico, que mutó varias veces de estilo y recogió múltiples influencias, sobre todo de la psicodelia y el punk, que le hicieron adoptar en los años setenta un provocativo aspecto andrógino.

Fue uno de los músicos británicos más importantes de la década del setenta y trabajó junto a artistas de la talla de Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon y Brian Eno. Ziggy Stardust (1972), Aladdin Sane (1973), Heroes (1977) y Let’s dance (1983) son algunos de los discos míticos de su carrera, que siempre se balanceó entre el éxito y la polémica.

También fueron frecuentes las incursiones de Bowie en el mundo cinematográfico; su película más celebrada es Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983), de Naghisa Oshima. Compuso la banda de sonido y tuvo un rol destacado además en Laberitno (1986)

NA