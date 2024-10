Un estudio determinó que los argentinos tienen la menor capacidad de ahorro de Sudamérica

La caída del poder adquisitivo en el país se profundizó tras la devaluación de diciembre.

En 30 años de ahorros, administrados con un buen plan financiero, llegar millonario a los 50 no es una utopía.

El 22% de la población, alrededor de 10 millones de habitantes, tiene ingresos que superan el costo de la canasta básica general y, por lo tanto, son potenciales ahorristas, de acuerdo con la pirámide socioeconómica elaborada por la consultora W.

Sin embargo, los argentinos poseen la menor capacidad de ahorro en Sudamérica, en medio de una fuerte caída del poder adquisitivo que se profundizó tras la devaluación en diciembre, según datos de un estudio de la agencia de investigación de mercado y opinión pública Quiddity, junto con la consultora Ágora, titulado Monitor de humor social 2024.

El poder de consumo de esta clase media alta está representado por un perfil de profesionales, empresarios, emprendedores, financistas, unos 4 millones de los cuales no llega a los 50 años de edad.

La consultora Opina Argentina realizó una encuesta a partir de la cual llegó a la conclusión de que, en el país, solo dos de cada diez personas tuvieron capacidad de ahorro en el último mes.

Según estos datos, el grupo de menor nivel educativo fue el que reportó una menor posibilidad de ahorro.

Mientras que el 39% de los jóvenes al igual que el 27% de los hombres resultaron los segmentos más propensos a conservar algún excedente de sus ingresos.

No todos los que dispusieron de margen para guardar saben cómo se lo administra eficientemente para hacerlo crecer.

Al revés, muchos jóvenes comienzan su vida adulta pensando que simplemente ahorrando podrán alcanzar sus metas financieras, pero esto no es tan así.

La ruta del millón

Aunque ahorrar sea un buen hábito, no es suficiente para alcanzar la independencia económica o, mejor aún, para convertirse en millonario.

Desde los 20 años en adelante, se transita la etapa laboral clave para comenzar a construir un patrimonio sólido, y aprender qué herramientas y conocimientos se necesitan para que los ahorros trabajen por uno.

Si desde ese punto de partida se apartaran 100 dólares por mes, en 30 años se habrán juntado 36.100 dólares.

Pero, si en lugar de atesorarlos en el colchón se invierte esa misma cantidad en herramientas que generen rendimientos, al cumplir los 50 años se podría tener 150.130 dólares. Todo gracias al poder de las ganancias compuestas.

El interés compuesto, según el instrumento de inversión utilizado es uno de los conceptos más importantes en finanzas.

Básicamente, es el proceso de ganar rendimientos sobre los rendimientos generados previamente.

Cuanto antes se empiece a invertir, más tiempo tendrá el dinero para crecer y generar ingresos adicionales.

Recomendaciones

Los pasos que los especialistas recomiendan para aprovechar las ganancias compuestas son:

Comenzar lo antes posible: el tiempo es el mayor aliado cuando se trata de invertir. Cuanto más temprano se empiece, más se multiplicarán los ahorros.

Invertir regularmente: no importa si la cantidad es pequeña. Lo que vale es la constancia. 100 dólares por mes puede parecer poco, pero con el tiempo, ese monto crecerá exponencialmente.

Buscar inversiones seguras y rentables: no es necesario asumir grandes riesgos. Existen opciones como los bienes raíces que, históricamente, han ofrecido buenos rendimientos con una estabilidad considerable.

Futuro financiero estable

Asegurarse un futuro financiero estable antes de los 50 no es imposible si se toman las decisiones correctas y se aprende a manejar el dinero de manera inteligente.

Antes que nada deben definirse objetivos: establecer metas específicas y alcanzables.

¿Querés ahorrar para comprar una casa, viajar o retirarte temprano?

Crear un presupuesto: controlar ingresos y gastos. Saber exactamente adónde va el dinero y cuánto se puede destinar a inversiones cada mes.

Establecer un fondo de emergencia: antes de comenzar a invertir, es importante tener un fondo de emergencia que cubra al menos tres a seis meses de los gastos básicos. Esto dará seguridad en caso de imprevistos.

Algunos consejos claves para lograrlo son compartidos por el co fundador y CEO de Simplestate, Gonzalo Abalsamo::

Diversificar las inversiones: “No pongas todos tus ahorros en un solo lugar. La diversificación es clave para reducir riesgos y aumentar tus chances de obtener buenos retornos. Podés combinar inversiones en bienes raíces, acciones, bonos y otros instrumentos financieros”

Evitar las deudas innecesarias: “Las deudas de consumo, como las de las tarjetas de crédito o préstamos personales con altos intereses, son uno de los principales obstáculos para alcanzar la independencia financiera”

Invertir en propiedades: “Las propiedades han sido históricamente una de las formas más seguras y rentables de inversión. Comprar propiedades te permite generar ingresos pasivos a través del alquiler, mientras que el valor de la propiedad sigue aumentando con el tiempo. Además, al tratarse de una inversión tangible, es una excelente opción para quienes buscan seguridad”.

Pero tener un plan financiero claro como punto de partida, la meta puede diluirse. Una estrategia financiera permite visualizarlas. Es fundamental revisar las finanzas regularmente y ajustar el plan según sea necesario.

Los que hoy rondan los 20s tienen una ventaja invaluable: el tiempo.

El secreto no es cuánto dinero se tiene, sino cómo se lo gestiona y se lo multiplica a lo largo de los años.