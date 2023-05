Un baño de realidad y humildad…

Por Ricardo Bustos *

El dinero es necesario, enfermarse por el dinero es un desproposito.

Por razones familiares, hoy he tenido la oportunidad de ver muy cerca, el rostro del miedo en muchas personas por su estado de salud. Desde las 6 a las 9 de la mañana, en la Guardia de un moderno Hospital de Área en el hermoso pueblo donde vivo. La dolencia que padecia mí familiar, luego de una ecografía en un instituto privado, requirió la derivación a un Hospital más grande donde se atienden diversas patologías de riesgo pero a 100 kms. de casa, en otra Ciudad del interior de la provincia. Al llegar al gran Hospital, impacta la cantidad de personas de todas las edades esperando respetuosamente sus turnos para ser atendidos. 4 horas estuve esperando a mi familiar en la Guardia de Emergencias mientras era atendido por los Profesionales.

Terribles imágenes muestran el miedo lógico en el rostro de esos pacientes que se sienten desamparados porque una vez que ingresan, ya no tienen la mano de sus seres queridos y el nuevo protector, es la Enfermera y luego el Médico que dictaminará la dolencia. Todos son buenos dentro del Hospital, les cambia el carácter y mil cosas a la vez se cruzan por sus mentes al sentir el clásico aroma del lugar.

Heridos sangrando, abuelos con picos de presión arterial, chicas embarazadas primerizas con todo el miedo a lo desconocido, la mayoría sin la compañía de un familiar mayor, especialmente Madres, Abuelas, Mujeres con experiencia en el parto.

Agentes del Servicio Penitenciario custodiando a un Detenido que estaba mas para actuar en un Teleteatro como galán, que imaginar era un preso para ser examinado. No soporta nadie, menos yo, esas imágenes alejadas de lo que vivimos casa uno, con buena salud en nuestras vidas cotidianas. Solo ver como llevan la botella de suero con su mano en alto, ya nos anticipa que ese paciente está en problemas . El personal de salud, denota cansancio en sus rostros y muchas veces no son comprendidos. Sufren agresiones verbales y físicas. Hay otra vida en medio de esta terrible crisis que padecemos todos los argentinos. Necesitamos ser mas humildes y mirar un poco mas allá de la nariz. A todos nos puede resultar conocida en algún momento, la sala de guardia de Emergencias de un Hospital.

Sugiero a todos aquellos que solo piensan en juntar dinero y viven pensando en nuevas opciones para lograrlo, que se den una vueltita por una sala de emergencias de un Hospital (disfrazados de pobres) y tomen un baño de todo lo que verán en esas personas indefensas que no piensan en dinero ..solo les preocupa tener salud y a los Profesionales del Sistema de Salud, para quienes deberíamos destinar mucho más dinero porque también dan su vida , mi homenaje a todos.

* Locutor Nacional – Comunicador

Capiovi – Provincia de Misiones – Argentina