Un auto cayó al vacío en Mar del Plata: es el tercer caso en menos de dos meses que ocurre en el mismo lugar

Fue el Playa Chica. Vecinos de la zona aseguran que no hay seguridad pese a que los accidentes se volvieron frecuentes.

Se trata del tercer auto en 45 días que cae en el mismo lugar.

Un auto cayó al vacío en la zona de Playa Chica, en Mar del Plata, en el mismo lugar donde cayeron dos autos más, uno hace una semana y otro previamente. En este caso, el conductor, de 60 años, habría perdido el control del auto y se le realizó el examen de alcoholemia. El jueves pasado, le tocó a una mujer que circulaba por ese mismo lugar.

Una vecina del lugar llamada Silvia contó que volvió a pasar exactamente lo mismo que las otras veces. “Escuché el impacto y cuando miré el auto ya estaba volando. Fue increíble”, relató. Los accidentes sucedieron justo en una curva y además, en este último caso, estaba lloviendo.

“El señor salió caminando. Fue otro milagro. Es como para hacer una virgen de Lourdes acá abajo en la gruta, porque realmente las tres personas que cayeron se salvaron y fue un milagro”, dijo.

Por otro lado, comentó que no hay seguridad en la zona. Justo antes del accidente de este miércoles habían terminado de arreglar el paredón roto por el otro auto la semana pasada. Además sucede en pleno día, con gente caminando por la costa, lo cual constituye un peligro para los transeúntes. “En la madrugada también es una locura porque están las picadas”, advirtió Silvia.

El auto que cayó en Mar del Plata la semana pasada

Una automovilista de 43 años a bordo de un Peugeot 206 protagonizó otro impactante accidente, mientras volvía de dejar a sus hijos a la escuela y se dirigía a trabajar. Se despistó en Alberti y la costa, rompió el murallón y cayó desde una altura de 4 metros, hasta incrustarse directamente entre las piedras del acantilado.

En aquel momento la mujer se salvó y no sufrió heridas de gravedad porque llevaba puesto el cinturón de seguridad. No obstante fue derivada al hospital y los bomberos tuvieron que trabajar bastantes horas para sacar al vehículo. Aunque se desconocían las causas del accidente, la calzada mojada y una llovizna constante podrían haber influido. Tampoco hubo que lamentar terceros heridos, debido a que en ese momento no pasaba gente pese a ser una zona muy concurrida en ese horario por los vecinos para hacer ejercicio o caminar.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento en el que se desvía de la calle directamente hacia la costa.