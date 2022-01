Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra: ¿cómo seguirlo en vivo?

Un asteroide, conocido como 7482 (1994 PC1), tiene un kilómetro de ancho y pasará cerca de la Tierra este martes. Según comunicó la NASA, fue descubierto hace 28 años.

Un enorme asteroide pasará muy cerca de la Tierra este martes. Pero no hay que preocuparse, no será como la película Don’t Look Up, furor en Netflix: los especialistas descartan que pueda golpear contra nuestro planeta.

Sin embargo, será lo más cerca que este asteroide pase de nosotros en los próximos dos siglos. Y se podrá ver «en vivo» a través de la página de NASA «Eyes on Asteroids» (Ojos en los Asteroides), que permite seguir la trayectoria de asteroides y cometas en el espacio cercano.