Un asesor de Milei confesó: «No vamos a dolarizar si no hay dólares»

Darío Epstein insistió, además, en que «la política es la responsable» de la crisis y dijo que La Libertad Avanza tiene un plan que «puede tardar dos años» para cambiar planes por trabajo.

«No vamos a dolarizar si no hay dólares», aclaró hoy Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El especialista en mercados financieros expuso sobre la pérdida de valor del peso y cargó contra la «máquina de imprimir billetes» del Banco Central.

Pero cuando se le consultó de dónde iban a sacar las divisas, respondió: «Javier Milei tiene una propuesta muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares».

Epstein insistió, además, en que «la política es la responsable» de la crisis y dijo que La Libertad Avanza tiene un plan que «puede tardar dos años» para cambiar planes por trabajo.

Y agregó: «Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal».

Al hablar de la principal propuesta económica de Milei, Epstein sacó de sus bolsillos un billete de un dólar que tomó con la mano derecha y $700 pesos que sostuvo con la izquierda.

Aseguró que los pesos son «papel pintado que nadie quiere» y destacó que en un posible gobierno de Milei le permitirán a los trabajadores «preservar el valor» de sus salarios.

«Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar, que tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra», explicó en un encuentro sobre «Democracia y Desarrollo».

Cuando le consultaron cuánto tiempo cree que podría llevarle a Milei plasmar esa propuesta, Eptein señaló que «el paso uno, fundamental, es que el gasto público no puede ser superior al ingreso» e insistió en «ir al déficit cero».

También remarcó que «cualquiera que sea electo presidente y asuma el 10 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto» y que «probablemente esa reducción del gasto sea recesiva porque acá no hay milagros».

«Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más», indicó.

Antes de poner el foco en la propuesta libertaria de dolarizar la economía argentina, Epstein habló de la importancia de lograr que quienes reciben planes sociales puedan dejarlos por un trabajo, pero advirtió que sería «criminal» quitarlos sin darle «una opción» de trabajo a la gente.

«No tiene sentido cortar los planes sociales si no les damos una opción, es criminal, y sí creemos que no es culpa de la gente, hacemos responsable a la política. Yo fui funcionario de Menem en el 92 y somos todos responsables», admitió.

Epstein, que podría integrar el Consejo de Asesores Económicos que planea crear el candidato de la Libertad Avanza si es que gana las elecciones, sostuvo que trabajan en «un plan que puede tardar dos años para ir incorporando al empleo».

Sostuvo que es «urgente» tomar decisiones «en materia de leyes laborales» y puso el foco en el sistema de multas y en los juicios que, según precisó, hacen que los empresarios no quieren contratar empleados.

«Hay cosas urgentes para tocar, todo el sistema de multas hay que darlo de baja, no sirve ese castigo a las empresas, tampoco el proceso de juicios eternos laborales. Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso», señaló.

Y enfatizó: «Tenemos, para adelante, que armar un nuevo sistema. El sistema UOCRA nos gusta, sobre todo donde hay un sistema con trabajadores temporarios que puedan ir aportando a un seguro y cuando se quedan temporalmente sin empleo van cobrando, como lo hace la UOCRA».

Escrito por José Calero

NA