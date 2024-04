Ultiman detalles de la Marcha Federal Universitaria: «Tenemos el apoyo de toda la sociedad»

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalaron que estiman que la movilización será multitudinaria y pacífica, y exhortaron al Gobierno a garantizar que sea pacífica y el diálogo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) brindó una conferencia de prensa dónde explicaron los últimos detalles de la organización de la Marcha Federal Universitaria.

Los rectores de las distintas universidades nacionales del país, representantes de cuerpo docente y no docente explicaron que los motivos por los que se decidió realizar la movilización a nivel nacional es porque el «presupuesto quedó relegado y no actualizado», y señalaron: «El atraso salarial de los docentes y los trabajadores universitarios llegó al 50% en los 4 meses del gobierno de Javier Milei y es la pérdida salarial más gran de la historia, no solo de los 40 años de democracia. Las becas para los estudiantes se distorsionaron en su valor y todas las obras quedaron paralizadas».

Y afirmaron: «Estos cinco puntos los venimos hablando desde enero y estamos abiertos al diálogo, que no se está dando, y por eso llegamos a esta movilización que es federal».

En este contexto, agradecieron todas las adhesiones y el acompañamiento de la comunidad. En cuanto a la marcha que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, ya que va tener sus réplica en distintos puntos del país, explicaron: «La marcha va a salir a las 15.30 desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Hablamos tanto con el Gobierno nacional como con el de la Ciudad y la seguridad está garantizada. Las organizaciones convocantes garantizamos la seguridad para todos los que van a participar de la marcha que tiene el apoyo de toda la sociedad argentina y va a ser multitudinaria».

«El acuerdo al que llegamos es que primero marcha el mundo universitario, después las centrales obreras, los organismo de DDHH y los partidos políticos. La cabeza de la marcha estaría en la punta de la plaza y el escenario se pondrá frente a la pirámide. Nosotros tenemos la voluntad de marchar pacíficamente, exhortamos al Gobierno nacional que garantice una marcha pacífica, ellos buscan generar un conflicto dónde no lo hay», explicaron.

Asimismo, manifestaron: «La consigna que va a encabezar la marcha es en defensa de la educación pública, ese es el espíritu que tiene esta movilización, visibilizar la situación crítica que afrontan nuestras instituciones y en defensa de la democracia. La democracia es diálogo, que es lo que pasa en nuestras aulas. Le pedimos al Presidente que respete la democracia y que queremos tener un diálogo».