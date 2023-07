Twitter se cayó a nivel global

Usuarios de la red social del pajarito reportan fallan que les impiden ver contenido y enviar mensajes.

Usuarios de la red social Twitter reportan una serie de fallas a nivel global, tanto en la app como en la versión Web. El desperfecto impide visualizar contenido y enviar mensajes.

La empresa de Elon Musk aún no emitió comunicado oficial y en su sitio oficial asegura no tener problemas técnicos. Según detalla Downdetector, Twitter comenzó a presentar problemas a partir de las 9 de la mañana y hasta el momento continúan los reportes, por lo que la falla todavía no habría sido corregida.

Además en las últimas dos horas “Twitter se cayó” y “Twitter está caído” son las búsquedas más frecuentes en Google. Por otro lado, la última interrupción detectada en Twitter fue el lunes 19 de junio de 2023, con una duración de aproximadamente 2 horas.