Twitter: debutan los “súper seguidores” para que los tuiteros influyentes ganen plata en la red social

Los Super Follows permiten que tuiteros reciban ingresos por el contenido que publican; la opción se lanza en iOS, inicialmente en Estados Unidos.

Twitter se sube a la ola de los influencers de las redes sociales, con nuevas opciones de monetización.

Las suscripciones en Twitch y los canjes de Instagram son ejemplos de una tendencia que no es nueva en las redes sociales y a la que ahora se suma Twitter en forma oficial: los usuarios ya no son únicamente espectadores y al crear contenido reciben una compensación. En la plataforma del pajarito azul esa misma lógica comienza a canalizarse a través de los súper seguidores.

La opción (formalmente bautizada “Super Follows”) fue anunciada en febrero de este año y ahora debuta en la versión de Twitter para iOS, entre un grupo selecto de usuarios del servicio en el mercado estadounidense. Quienes quieran hacerlo deberán enviar una solicitud formal a la empresa.

La movida se encuadra en una estrategia de monetización al interior de esa plataforma, en la que los tuiteros influyentes recibirán pagos de parte de seguidores que abonarán una suscripción para acceder a contenido exclusivo.

Tal como contamos en ocasión del anuncio de los Super Follows, los suscriptores no sólo obtendrán tuits exclusivos (que no aparecerán en la plataforma de acceso generalizado), sino también la llave para grupos privados, newsletters e insignias. Desde la empresa que dirige Jack Dorsey indicaron que la idea es que los creadores “reciban el apoyo directo de su audiencia”.

Esto ocurre en tiempos en los que los comentarios halagüeños y los “me gusta” ya no son compensaciones suficientes.

Super Follows: los detalles de la novedad

Según explicaron desde Twitter, la intención es que los usuarios puedan monetizar el contenido adicional para sus “seguidores más comprometidos”. Añadieron: “A cambio, estos seguidores obtienen acceso especial a más de sus conversaciones y contenido auténtico favorito”.

En este primer despliegue hay tres opciones para las suscripciones: 2.99, 4.99 o 9.99 dólares al mes.

Por otra parte, ¿cuánto ganarán los tuiteros que tengan Super Follows? En este punto hay que notar que tanto Twitter como las plataformas (en este caso Apple a través de iOS) se llevarán una comisión de aquellas suscripciones.

“Será elegible (un tuitero) para ganar hasta el 97 % de los ingresos en su suscripción de Super Follows, después de las tarifas de compra en la aplicación, hasta que alcance 50.000 dólares en ganancias de por vida en todos los productos de monetización de Twitter”, explicaron desde la red social. Después de alcanzar esa cifra, el usuario deberá compartir el 20% de los ingresos con la plataforma, además de la tasa que se llevarán Apple y Google.