Turismo fue sede del Seminario de Experiencia Rural y Naturaleza

La Secretaría de Turismo de La Pampa fue sede del Seminario de Experiencia Rural y Naturaleza. Innovación y transformación digital, organizado por CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) a través de la CACIP (Cámara de Comercio e Industria de La Pampa).

Con la presencia del titular de la CAME, Alfredo González y el presidente de CAME Turismo, Gregorio Werchow, se dictó hoy el seminario donde participaron miembros de CAME, de la CACIP, y otros dirigentes sectoriales.

Gregorio Werchow comenzó el seminario comentando las políticas sectoriales de la CAME hacia el turismo e hizo un reconocimiento al dirigente Roberto Torres, por sus años de servicio a la entidad.

La secretaria de Turismo, Adriana Romero, dio la bienvenida a los presentes y agradeció que en ocasión de Expopyme, la CAME haya realizado su reunión de Comisión Directiva en Santa Rosa, así como entre otros, el seminario específico del sector turístico para un intercambio de las acciones de la entidad y la descripción de la gestión y la oferta turística de La Pampa.

El taller contó con la disertación de Javier Dellamónica, quien en representación de CAME Turismo dio detalles del sitio desarrollado para dar a conocer la oferta de servicios de turismo rural a nivel nacional: www.experienciarural.com.ar

Ricardo Juan, presidente de la Cámara Vitivinícola de La Pampa y Gloria Cazanave, directora de Cultura y Turismo de Victorica, fueron los encargados de contar las experiencias pampeanas relacionadas con la ruralidad y la innovación en turismo.

Cerró la presentación la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi, comentando acerca de los productos en los que está trabajando la Secretaría de Turismo, como oferta turística de La Pampa.