Triple femicidio de Zárate: «Las mató a sangre fría, no tuvo ni piedad por su hija»

Gabriel, hermano de Eliana Rodríguez, pidió justicia por el crimen de la mujer de 30 años y de sus dos hijas de 9 y 3, asesinadas a golpes y puñaladas.

Se conocieron nuevos detalles del triple femicidio ocurrido en Zárate por el cual fue detenido Juan José Cruza, sospechoso de matar a golpes y puñaladas a su expareja, Eliana Rodríguez, de 30 años, a su hijastra Renata de 9 y a su hija Sofía de 3, y luego incendiar la casa en la que vivían las víctimas.

Gabriel, hermano de Eliana, habló con la prensa e indicó que la pareja tenía además una hija de 14 años que al momento del triple femicidio se encontraba en la casa de su abuela porque no quería regresar a la vivienda donde vivía con su madre y sus hermanas: “Mi sobrina me dijo que siempre estaban peleando”, contó el joven en referencia a la relación que mantenía la mayor de las víctimas con el detenido.

El hermano de Eliana indicó que la víctima no había realizado una denuncia por violencia de género pero que Cruza “estaba prófugo de la Justicia, tenía salidas transitorias y no volvió más”. “Como la justicia no hace nada, él andaba como si nada en calle”, agregó.

Según contó Gabriel, por la tarde se habían comunicado con Eliana pero, usando su celular, el detenido le hizo creer a la familia de la víctima que ella se había ido con sus hijas a Tecnópolis.

«Hacía horas que las nenas hacía habían muerto”, sostuvo Gabriel.

“Mi hermano más grande se comunicó con ella a la tarde y desde su celular le llegó un texto mal escrito. Ella sabe leer y escribir, pero no escribe, siempre nos manda audio”, recordó Gabriel, sobre la sospechosa situación.

Indicó que cerca de las 9, el hermano mayor se acercó a la casa de Eliana pero el ahora detenido le dijo que Eliana no estaba y que iba a llegar a la 1 de la madrugada.

“Las mató a sangre fría, no tuvo ni piedad por su hija”, expresó el hermano de la mujer y agregó sobre Cruza: “Desde el primer momento él sabía lo que estaba haciendo”.

“El único que estaba con ella es él. No sé por qué las mató, el loco estaba pasado (de drogas)”, sostuvo en línea con una de las hipótesis sobre el móvil del triple crimen.

Al respecto, en la casa encontraron un bolso en cuyo interior había 51 envoltorios de cocaína y 46 mil pesos, por lo que se investiga si el móvil habría sido una discusión por venta de drogas.

Según se informó , el triple femicidio habría ocurrido a las 21, cuando un vecino, que es bombero voluntario, intentó asistir a las víctimas cuando ya había comenzado el incendio. En tanto, personal médico indicó que las dos menores llegaron sin vida al hospital.

También según ese medio, el primer informe de la autopsia determinó que Eliana Rodríguez fue asesinada a apuñaladas en el cuello y el tórax, y tenía quemaduras en sus piernas, que serían post mortem.

Renata, de 9 años, también presentaba puñadalas en el cuello, en su rostro y heridas cortantes en la mano izquierda; en tanto Sofía, de 3 años, tenía hundimiento de cráneo en el lado izquierdo y cortes en la cara.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron un cuchillo de cocina, de mango negro, que estaba clavado en un colchón.

El caso es investigado por el fiscal Alberto Gutierres, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, quien caratuló el caso como «triple homicidio agravado».