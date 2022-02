Trenel proyecta el desarrollo de importantes obras para este año

El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, brindó un detalle de las múltiples obras que se llevan adelante en la localidad, bajo el objetivo de mejorar la calidad de vida y posibilidades de la comunidad.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, analizando las perspectivas y proyectos para el 2022, el jefe comunal no dudó en afirmar que «din la ayuda del Gobierno provincial sería muy difícil llevar adelante obras en la localidad. Estamos trabajando con carpeta asfáltica sobre más de 40 cuadras, está en marcha y a buen ritmo la planta nueva de cloacas, también en las últimas horas me confirmaron que en poco más de tres meses se comenzaría con el tendido de fibra óptica, hay un Centro de Desarrollo Infantil que ya está adjudicado, solo resta esperar el inicio; además estamos detrás de algunos planes nacionales que pueden ayudarnos en la remodelación de la pileta del Parque Municipal, que podría llegar en marzo a adjudicarse. Estamos trabajando en el proyecto de la construcción de un galpón donde se instalará una fábrica de bolsitas utilizadas para exportar carne, y debe cumplir con ciertas normas que tiene que aprobar SENASA. Para esto, el Gobierno nacional, a través del plan Municipios de Pie, nos otorgó el dinero para la compra de la maquinaria”.

Entre lo más destacado por el intendente está el plan “Casa Propia” que permitirá la construcción de 20 viviendas, en dos etapas, una de nueve y otra de 11. “A esto hay que sumarle que buscamos poner en funcionamiento la planta de reciclados, que es fundamental para la localidad, y por eso estoy contactándome con gente que tiene una cooperativa de reciclados en Macachín y vienen trabajando muy bien, buscamos plasmarlo acá, ya que tenemos la maquinaria y los galpones para la puesta en marcha”, agregó.

Finalmente, analizando la etapa de pandemia que tocó transitar, Horacio Lorenzo explicó que “no fue una situación fácil para nadie. Entramos al municipio con una idea y de la noche a la mañana apareció una pandemia que nos cambió por completo, algo para lo que nadie estaba preparado y se debió trabajar sobre la marcha. En lugar de pensar en obras, en trámites y gestión, pasamos a pensar concretamente en las necesidades básicas de la gente, de aquellos que no podían trabajar, los que trabajan día a día, frente a una economía que quedó desbastada, pensar en los aislados que teníamos, y fueron muchos. Tanto el municipio como el Gobierno provincial pudo estar a la altura de las circunstancias y todo aquel que lo necesitó se lo ayudo en lo que se pudo. Tenemos que agradecer las muchas donaciones que hubo y el trabajo de los voluntarios de la localidad que nos acompañaron de manera permanente. Soy optimista por naturaleza y si bien será una incertidumbre hasta que la ciencia avance un poco más, hoy estamos en un buen camino”.