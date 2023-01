Tras un día de internación, Jair Bolsonaro fue dado de alta

El ex presidente, fue fue hospitalizado en medio del intento de golpe de Estado a Lula da Silva, aseguró que este lunes recibió el alta.

Luego de la violenta jornada con protestas antidemocráticas en Brasilia por parte de sus seguidores, Jair Bolsonaro fue hospitalizado en Orlando, Estados Unidos; pero este lunes anunció que recibió el alta.

Según el parte médico, el ex mandatario de Brasil fue internado por un dolor abdominal. «Después de ser apuñalado en Juiz de Fora, me sometí a cinco cirugías. Desde el último, tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos», explicó.

El ex presidente ultraderechista, apuntado por Lula da Silva por los graves episodios del domingo, aseguró que ayer sufrió «una nueva adherencia», pero que luego recibió el alta hospitalaria.

«Agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación», escribió Bolsonaro junto a una foto desde el centro de salud.

Bolsonaro abandonó Brasil el 30 de diciembre de 2022 rumbo a Estados Unidos, para evitar el traspaso de mando con su predecesor Lula. En las últimas horas debió ser internado en una clínica de Orlando por una obstrucción intestinal, en medio de pedidos de extradición.

Piden la extradición de Jair Bolsonaro

La diputada brasileña electa Erika Hilton envió una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el ex presidente Jair Bolsonaro y el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres sean extraditados de los Estados Unidos.

Según la carta presentada por la diputada federal electa Erika Hilton, tanto el ex mandatario como Anderson Torres ser expulsados de Estados Unidos para dar explicaciones a la Justicia sobre el intento de golpe de Estado por bolsonaristas radicales en Brasilia. En la carta, afirma que Anderson Torres habría actuado “irresponsablemente” por no «dar órdenes concretas a las fuerzas de seguridad para contener al grupo”.