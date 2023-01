Tras las críticas, Isabel Macedo publicó una tierna foto de su hija en la playa

Luego de los cuestionamientos por el aspecto físico de la bebé, la actriz volvió a compartir un posteo de Julia en el mar. Más de 100 mil personas ya le dieron like.

Isabel Macedo junto a sus dos hijas .

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey decidieron dejar atrás los comentarios negativos que recibió su beba de siete meses en las redes sociales. Luego de responderles a los haters, la actriz y el político eligieron seguir disfrutando de sus vacaciones en familia en Punta del Este.

Después de dejar en claro que no le darán lugar a los mensajes malintencionados, Macedo publicó nuevamente una foto de la bebé y le dedicó un sentido mensaje a su familia. “Escribiendo nuestra historia”, reflexionó junto a un carrousel de fotos de Julia, Isabelita y Mateo.

En las últimas horas, sus seguidores le dedicaron cientos de mensajes de cariño. Además, varias personas del mundo del espectáculo y los medios se manifestaron a favor de la actitud que tuvo la actriz con un tema tan delicado como el bullying en las redes sociales.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutaron la playa en familia.

Isabel Macedo les respondió a quienes criticaron a su beba de 7 meses

Días atrás, la actriz compartió una foto de su hija de siete meses en traje de baño en la playa. “¡Ay Dios mío! No me alcanzan los segundos del día para agradecerte. Sos lo más”, escribió feliz de la familia que formó junto al político salteño.

Si bien recibió cientos de halagos, también hubo miles de comentarios que cuestionaron el aspecto físico de la pequeña e incluso opinaron que estaba excedida de peso.

Inmediatamente, varios seguidores de la actriz se mostraron indignados con los comentarios negativos y salieron al cruce. “¿Cómo puede haber gente que agreda el cuerpo de una bebé? Es hermosa y saludable, llena de amor que es lo importante. Qué necesidad de trasladar inseguridades que tienen”, “Qué pena esos comentarios sobre la beba tan negativos sobre su peso”, “Me parece desagradable que opinen tan a la ligera si es saludable o si tiene algún problema con el peso”, señalaron varios.

Julia, la hija de Isabel Macedo, enterneció las redes con su look de playa.

Las palabras de Isabel Macedo tras los fuertes comentarios

Tras el debate que se armó en su posteo, Macedo decidió hacer una nueva publicación junto a su hija, donde le dedicó una reflexión llena de amor. “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”, finalizó en el posteo, en el que aprovechó para agradecer los “mensajes lindos” que recibió del resto de los usuarios.

Hace un par de horas, la actriz estuvo junto a su marido y le concedieron una entrevista para reflexionar sobre lo sucedido.

Urtubey y Macedo juntos en vivo.

“Para mí, como una persona pública, elijo ser una persona responsable, no quiero que vean bronca y rabia, porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”, comentó la actriz en consonancia con las palabras que escribió por las redes sociales.

“Mi mamá dice algo que quiero recordar ahora: ‘Las palabras dichas nunca vuelven al silencio’. Si tuviéramos esa frase presente en cada día de nuestra vida, lastimaríamos menos seguramente. Nosotros somos dos adultos, las chiquitas no leen las redes y no saben obviamente lo que está pasando, pero sí me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que se dijeron”, agregó Macedo.

Por otro lado, su marido dijo que a él le parece que es un capítulo más de una Argentina en donde prima la violencia sobre el amor: “Tiene que ver con enfrentar a unos contra otros, los que piensan de una manera parecería que fuera técnicamente imposible que puedan compartir con otros que piensan diferente. Todo es motivo de pelea y de violencia”.

“Estamos viviendo en una Argentina en donde todo absolutamente está teñido de agresiones, desde el comentario hacia una beba de 7 meses hasta un pibe que le rompen la cabeza, todo es violencia. Nosotros tratamos de usar esto para ayudar y aportar nuestro granito de arena para dar un mensaje de concientización sobre este tema”, finalizó Urtubey.