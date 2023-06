Tras lanzarse a la carrera presidencial, Rossi pide una super PASO con los candidatos del Frente de Todos

«Con un candidato no llegamos al 30% en el FdT; con 2, tampoco los pasamos; y con 4 estamos cerca del 35%», señaló el jefe de Gabinete y postulante presidencial.



El jefe de Gabinete, Agustín Rossi.Foto: NA

Luego de lanzar su precandidatura presidencial por el Frente de Todos, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, sugirió hoy que -para tener más chances- el oficialismo tendría presentar cuatro candidatos en «una gran PASO fraternal» y posteriormente reunir todas las voluntades para «ganar la elección en primera vuelta».

«Con un candidato no llegamos al 30% en el Frente de Todos; con 2 candidatos, tampoco los pasamos; y con 4 estamos cerca del 35%», señaló, basándose en encuestas.

En ese sentido, el santafesino opinó en declaraciones radiales que «habría que hacer una gran PASO para que la suma nos dé una coalición importante».

«PASO amigable y fraternal, con el compromiso de que la foto del domingo nos encuentre en la sede del ganador y esa misma noche salir para ganar la elección en primera vuelta», agregó.

Este planteo de Rossi contrasta con el deseo de del kirchnerismo duro, que preferirían que «a la cancha» saliera un candidato único en las PASO o, en el peor de los casos, dos postulantes para dirimir la interna.

De hecho, consideran que la participación de «El Chivo» en una eventual PASO contra un candidato como Eduardo «Wado» De Pedro, que en estas horas suena como el más probable, no sumaría demasiado ya que en el imaginario de la gente Rossi representa al kirchnerismo tanto como el ministro de Interior, por lo que sería redundante.

Rossi no reniega de su pertenencia histórica al kirchnerismo, aunque no está de acuerdo con la lectura de La Cámpora sobre el supuesto efecto negativo de una superposición de candidaturas K.

«Uno no se puede disfrazar de lo que no es. Conocí a Néstor [Kirchner] en el 2002 cuando medía 3% en el 2002 y desde allí acompañé a Néstor y Cristina [Kirchner], luego vinieron los 4 años de resistencia al macrismo hasta llegar al gobierno nuevamente y, por decisión de Alberto Fernández y de Cristina, terminé como ministro de Defensa», repasó el líder de la Corriente Nacional de la Militancia, que se manifestó «orgulloso» de su propia historia.

En tanto, Rossi descree de la teoría de que, de cara a las elecciones generales, lo más importante a ponderar de los resultados de las PASO será qué candidato individual saca más votos, por lo que defendió su idea de que el Frente de Todos se presente en esa instancia con múltiples postulantes.

«Es vulnerable pensar que Javier Milei va a sacar más votos en las Primarias porque no tiene competencia interna», consideró, y agregó: «Nunca hemos tenido este escenario electoral desde que hay PASO, donde las dos coaliciones principales tienen interna y hay un tercero con aptitud electoral».

«Si eso es así, las PASO darán tres resultados. Primero, quién gana en cada una de las coaliciones. Segundo, qué coalición saca la mayor cantidad de votos. Tercero, cuál es el candidato individual más votado», resumió.

Sin embargo, Rossi opinó que «ninguno de esos resultados van a permitir predecir lo que va a suceder en la primera vuelta porque entre el 40 y el 45% de los votantes va a tener que elegir un nuevo candidato, sumado a los votos en blanco y los nulos».

Consultado sobre el escenario electoral en territorio bonaerense, el santafesino indicó que «la Provincia tiene un candidato natural, que es Axel Kicillof», quien «puede poner su candidatura a Gobernador con un solo candidato a Presidente o la comparte con todos».

«Si Axel no acepta compartir la boleta, se puede conformar una lista corta con candidatos a legisladores y sin candidato a gobernador. Pero esto es algo que no me preocupa», dijo.

Por otra parte, Rossi señaló que coincide con la vicepresidenta Cristina Kirchner en que «no se puede hacer política en este país sino tenés un Banco Central con un buen nivel de reservas» que permita «gestionar con fortaleza y arbitrar».

«A partir de noviembre-diciembre de este año empieza un proceso de acumulación genuino de reservas y el año que viene no vamos a tener las consecuencias de la sequía”, lo que ofrecerá la posibilidad de “fortalecer las reservas, controlar el tipo de cambio e iniciar un sendero descendente del proceso inflacionario», pronosticó, optimista.

