Tras la salida de Érica Rivas, Jorgelina Aruzzi se suma a “Casados con hijos”

La actriz ya estuvo en contacto con algunos de los protagonistas de la sitcom que llegará al teatro en enero.

Jorgelina Aruzzi viene de brillar en «El Primero de Nosotros».

La espera terminó para los fans de Casados con hijos. Este jueves se conoció que Jorgelina Aruzzi se sumó al elenco tras la salida de Érica Rivas. La actriz será parte de la obra de teatro que desembarcará en calle Corrientes a partir del 5 de enero. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la sitcom, ya que había muchas especulaciones sobre quién ocuparía el lugar de la recordada María Elena Fuseneco.

Aunque la idea es que tenga un papel nuevo en la historia, muchos están convencidos de que vivirá un romance con Dardo, el personaje de Marcelo de Bellis. El reparto lo completan Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y su hermana, Luisana Lopilato, que está por dar a luz a una nena.

Por el momento, Aruzzi no hizo declaraciones sobre su incorporación al espectáculo, que podrá verse el año que viene en el Gran Rex. Sin embargo, hubo mucha alegría en las redes sociales, ya que todos conocen su trabajo por las exitosas novelas en las que participó: Chiquititas, El Primero de Nosotros, Educando a Nina y 100 días para enamorarse.

Por qué Érica Rivas no estará en la obra de Casados con hijos

En una de las últimas entrevistas que dio, Rivas tuvo un fuerte sincericidio sobre su desvinculación de Casados con hijos. “Me echaron por romper las pelotas”, disparó. También acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos, ya que los consideraba machistas.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo en el programa Caja Negra.

María Elena Fuseneco se quedó afuera de «Casados con hijos».

Acto seguido, dio algunos detalles de las frases incómodas que se encontró en el guión: “No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”.