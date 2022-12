Tras la fallida encuesta, Elon Musk anunció que dejará Twitter: cuándo lo hará

El magnate dueño de la red social del pajarito indicó, luego de los resultados, que solo se ocupará de los equipos de programación y servidores.

El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, anunció que renunciará cuando encuentre a su reemplazo, tras el resultado negativo de una encuesta donde le preguntaba a los usuarios si debía continuar o no al frente de esa plataforma.

«Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto», escribió Musk en Twitter, y dijo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en Twitter. En una encuesta que publicó en la que le preguntaba a los usuarios de Twitter si debía renunciar a esa red social el 57,5% contesto que sí y el 42,5 lo apoyó.

Musk realizó en las últimas semanas varias encuestas sobre si debía reincorporar a la decena de periodistas de medios internacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post que había suspendido de la plataforma.

El domingo pasado pidió a los usuarios que decidieran si debía seguir al frente de la plataforma tras reconocer que cometió un error al lanzar nuevas restricciones que prohibían las menciones de sitios web rivales en Twitter.

Musk, que adquirió la compañía en octubre pasado, había anunciado una polémica propuesta en la que los usuarios ya no podrían enlazar con Facebook, Instagram, Mastodon y otras plataformas que la empresa describió como “prohibidas”.

Esa decisión generó un revuelo inmediato, incluidas las críticas de antiguos defensores del nuevo propietario de Twitter, tanto que el multimillonario prometió no hacer más cambios importantes de política sin antes consultar a los usuarios.

El magnate, en noviembre pasado, intimó a los empleados de Twitter a que decidan si querían seguir en la compañía ya que «tendrán que ser extremadamente duros» para construir «un gran avance en Twitter 2.0». Había anunciado que para ello debían trabajar largas horas de alta intensidad para tener éxito.