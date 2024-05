Tras ignorar el incidente de trenes en Palermo, Javier Milei publicó la evolución de precios básicos

Con las prioridades desordenadas, el presidente no se refirió a lo que podría haber sido una tragedia en la Línea San Martín.

En la mañana de este viernes, un fuerte choque entre dos trenes de la Línea San Martín dejó un saldo de 90 heridos, de los cuales 55 aún siguen internados. Lo que podría haber sido una tragedia en cercanías a la estación Palermo, acabó siendo una desgracia con suerte que abre numerosos interrogantes alrededor de lo que originó este desastre. Sin lugar a dudas, las investigaciones en marcha llegarán a la respuesta.

No obstante, el presidente Javier Milei -que parece no haberse enterado de lo ocurrido- no pronunció palabra respecto de lo que fue el tema del día en todos los portales y medios del país. Sin embargo, sí tuvo tiempo para utilizar sus redes sociales con el fin de plasmar «la evolución de los precios básicos», arrobando al ministro Luis Caputo.

Cabe destacar que, dentro de todas las reacciones que el jefe de Estado podría haber tenido por un incidente que preocupa a la Nación, el mandatario eligió recordar la vez en que, según uno de sus seguidores, Cristina Kirchner se burló de la tragedia de Once.