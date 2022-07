Tramo final de capacitación laboral en General Pico

Al respecto la directora de Capacitación y Formación Laboral de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, Celeste Segurado, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, comentó que comenzó a dictarse el módulo de Apoyo a la Inserción Laboral. “Este módulo corresponde al tramo final de varias capacitaciones sobre el cuidado de la niñez. Por iniciativa del municipio estuvo destinada a un grupo de 25 jóvenes que se dedicaban al cuidado de niños y niñas en casas particulares. Colaboramos en el armado del currículum, el armado de las entrevistas personales y laborales, en cómo es la búsqueda de trabajo, entre otros temas relacionados”.

Este encuentro continuará el próximo martes a partir de las 14:00, también en la sede de MEDANO. “Toda persona que se quiera sumar lo podrá hacer, ya que es un contenido transversal a cualquier capacitación u oficio”.

Segurado señaló que este módulo se está incorporando a todas las capacitaciones, “lo pueden solicitar las municipalidades, sirve para personas que están buscando un trabajo, para quienes quieran cambiar, tengan un oficio o no lo tengan”.

Búsqueda de trabajo

Continuó expresando que “la búsqueda de trabajo implica cierta organización y la mayoría no lo sabe, además de poder manejar la frustración. Muchos entregan 500 currículum y no reciben ningún llamado o van a cuatro entrevistas en una semana y que no los llamen, es un proceso bastante frustrante. Por lo tanto se los orienta en cómo planificar, cómo llevar un control, estrategias a utilizar, qué canales para encontrar las ofertas de trabajo, cómo redactar una carta de presentación y plantearse un objetivo, para el que hay diferentes tipos de currículum”, detalló.

Otro tema a destacar es analizar las búsquedas “para que puedan identificar cuando una oferta laboral es falsa, para protegerse de no caer en estafas o asuntos más peligrosos”, concluyó.