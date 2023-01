Tragedia en Córdoba: un turista de 69 años se ahogó en un balneario de Mina Clavero

Ocurrió en Las Calaveras; el fallecido era oriundo de Martínez, provincia de Buenos Aires

Un turista de 69 años se ahogó ayer en el balneario Las Calaveras de Mina Clavero, Córdoba. Los guardavidas de otro balneario fueron alertados sobre la desaparición del hombre bajo el agua e intentaron salvarlo sin suerte.

El hombre que falleció era oriundo de la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, y junto a su familia visitaba el balneario. Testigos de lo ocurrido explicaron que cerca de las 12 del mediodía, la víctima había ingresado al agua, en un sector donde la profundidad del río es de 2,5 metros y el acceso es difícil.

Al notar que no salía a la superficie, los presentes en el lugar alertaron a los guardavidas de la zona y llamaron al 911. Ante la emergencia se presentó personal de Defensa Civil, Bomberos y una ambulancia del 107, tras lo cual el cuerpo del turista fue rescatado y se constató el fallecimiento, indicó Cadena 3.

Desde el balneario Las Calaveras se explicó que el hombre y su familia habían accedido al río por otro camino, y que ingresó a un sector del río de difícil acceso y donde no hay guardavidas, por lo que no se lo pudo rescatar inmediatamente o advertirle que no era aconsejable bañarse en ese punto.

“Hoy nos toca brindarles una breve explicación ante el suceso ocurrido en una parte del río denominado El Motor (próximo a Las Calaveras) donde lamentablemente un turista perdió su vida. Él y su familia ingresaron por otro acceso ajeno a nuestro paseo”, postearon en Facebook los responsables del Paseo Familiar El Potrero que gerencia el balneario.

“Ante este triste desenlace solo nos queda destacar el excelente trabajo de la guardavida Jésica Lucero, quien fue la primera que, ante el pedido de ayuda, intenta rescatar al turista en una zona de muy difícil acceso. Actualmente esa zona del río no tiene guardavida”, detallaron.

“Al pedido de ayuda también se hace presente Seguridad Ciudadana, Bomberos, DUAR [Departamento Unidades de Alto Riesgo dependiente de la Dirección Bomberos] y ETAC [Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes]. Pedimos empatía a la hora de publicar este tipo de sucesos, ya que detrás hay una familia que despide a un ser querido”, continuaron.

Para cerrar, enviaron un mensaje a los seres queridos del turista y destacaron que a la hora de bañarse en un río se deben tener en cuenta los consejos de los guardavidas: “Nuestras condolencias a la familia y les pedimos a todos los que visiten balnearios de la zona que escuchen recomendaciones de guardavidas, personal capacitado y respeten los ríos serranos ante crecidas y modificaciones del cauce natural”.