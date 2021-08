Trabajadores rurales temporarios no perderán los planes sociales al ser contratados

La medida regirá a partir del próximo 1° de septiembre, por un periodo de dos años. El objetivo es incentivar la contratación de trabajo registrado en el sector rural, particularmente de los beneficiarios de políticas y programas de protección social que se encuentren en situación de disponibilidad laboral.

Las particularidades de la novedad con alcance nacional fue compartida hoy, reunión mediante, entre el Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá y el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, (UATRE), Carlos Gil. El encuentro, celebrado en la sede de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, sirvió para plasmar el procedimiento para identificar en que época, la actividad y la región en la que se pueden localizar trabajadores que están alcanzados con el dictado del Decreto N° 514/2021 anunciado días atrás, por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En esa oportunidad el Gobierno nacional lanzó un plan para la promoción del empleo registrado y la ampliación de la protección social para los trabajadores rurales que se desempeñan tanto en tareas estacionales como temporales.

De esta forma se logró compatibilizar los planes sociales con el empleo rural registrado bajo las modalidades de contratación temporaria, permanente discontinuo o de temporada, una demanda histórica que se venía realizando desde las organizaciones empleadoras de trabajadores y el gremio.

A partir de esta medida el trabajo rural hace compatible percibir el plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar con el empleo temporario en la cosecha. Con su implementación, sus beneficiarios podrán ser contratados sin que pierdan esos planes de ingreso.

Antecedentes

Los partícipes del encuentro, al darle marco a la decisión del Gobierno, enfatizaron que los representantes de la parte empleadora, han manifestado en reiteradas oportunidades las dificultades encontradas para cumplimentar con la obligación de registración laboral y a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras rurales temporarios, dado que en muchos casos se trataba de beneficiarios y beneficiarias de planes y programas sociales y de empleo cuya percepción resultaba incompatible con el trabajo registrado.

Ahora, la norma que viabiliza las oportunidades laborales entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año por el término de dos años, lo cual fue considerado como un significativo y fundamental avance para un reclamo histórico tanto de este sector, que requiere mano de obra temporaria y vienen reclamando sobre la dificultad que representan los planes sociales para la contratación de trabajadores registrados.

Detalles

La norma comprende a los trabajadores y las trabajadoras rurales de todo el país que realizan actividades temporales y estacionales, por ser quienes se encuentran expuestos a mayores niveles de informalidad y precariedad.

Asimismo, se regula que en caso de cese del vínculo laboral tendrán derecho a la percepción de las asignaciones universales previstas en el inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, asegurando la continuidad de la cobertura de los trabajadores y trabajadoras y de sus grupos familiares por parte del régimen de asignaciones familiares. Con esta medida se busca mantener o mejorar el nivel de ingresos por cargas de familia, a fin de no desincentivar la registración laboral.

Al respecto, el gremio destacó que los trabajadores del sector son considerados «esenciales a la hora de producir los alimentos y las divisas que el país necesita» ya que este sector no paró de trabajar y producir durante todo este tiempo de pandemia.

Acciones conjuntas

Pedehontá, al señalar los puntos centrales del encuentro, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que “permitirá planificar acciones institucionales conjuntas”. Además, dio cuenta la incorporación del área de Inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo que titulariza, “con la visión compartida de las fiscalizaciones que se realicen tendrán el acompañamiento de la entidad gremial, ya que es la que conoce de manera acabada las características de las tareas realizadas por trabajadoras y trabajadores rurales”. En esa línea consideró que esa impronta “hace que la participación del gremio sea de mucha utilidad, a partir del conocimiento de cada actividad realizada como así también del acceso a los lugares donde las desempeñan, ubicados exclusivamente en zonas no urbanas”.