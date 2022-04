«Toto» Salvio arrastró con su auto a su exesposa y se inició una causa por lesiones

El futbolista de Boca «no se entregó porque todavía no tiene pedido de captura, solo le se otorgó un botón antipánico a la mujer», expresó a Télam una fuente policial, y detalló que sí se emitió una orden de secuestro sobre el vehículo.

El futbolista del club Boca Juniors Eduardo «Toto» Salvio fue denunciado en una causa por lesiones en contexto de violencia de género luego de arrastrar a su exesposa colgada de la puerta de su automóvil tras una discusión que mantuvieron frente al edificio donde reside el deportista, en el barrio porteño de Puerto Madero, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho se registró alrededor de las 0.50 de la madrugada en la calle Azucena Villaflor y Juana Manso, en el citado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes a Télam, la exesposa del futbolista, identificada como Magalí Aravena, fue atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a raíz de un impacto que sufrió en una de sus rodillas.

En tanto, Mariano Cúneo Libarona, abogado del actual jugador de Boca Juniors, afirmó al canal TyC Sports que «tiene muy reconstruido el hecho» y adelantó que Salvio se iba a presentar en la fiscalía, donde «va a aclarar todo y va a mostrar las pruebas».

«Esta señora (por Aravena) lo llama y le dice a los gritos ´no vas a jugar más al fútbol´, ´te vas a tener que ir a Nigeria´, ´te voy a arruinar´», relató el letrado.

Esta madrugada, «aparece la señora, fuera de sí, cuando él se quiere ir con la prima de la novia» y la exesposa «lo encara cruzando una avenida», por lo que «Salvio se quiere ir y da marcha atrás porque no quiere tener contacto con ella»

«La mujer agrede a la prima pensando que es la novia, la toma de los pelos y le dice un montón de amenazas. Ella se cuelga del auto, asumiendo un acto a propio riesgo, Salvio se escapa y se va», indicó.

Para el abogado, «hay muchas pruebas» que «van a acreditar su inocencia» como «mensajes, cámaras oficiales, porque el video (que difundieron los medios) está cortado, el auto de él lo rompió todo (vidrios, parlantes, tacos) y transeúntes testigos».

«Es un hecho que va a quedar en claro; no es culpable absolutamente de nada», señaló el abogado en otra entrevista a TyCSports.

Según las fuentes, todo comenzó cuando Aravena le expresó a los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E que había sido atropellada por su expareja, el futbolista «Toto» Salvio, quien luego se dio a la fuga.

La mujer manifestó que, luego de estar casada una década con Salvio, de común acuerdo decidieron separarse, por lo que ella se fue a vivir con sus dos hijos a la localidad bonaerense de Olivos.

El miércoles por la noche, con la intención de hablar con el deportista, la mujer se acercó a la casa que compartían en Puerto Madero y al llegar, observó a Salvio dentro de su automóvil Mercedes Benz A250 negro acompañado de una mujer.

Según declaró Aravena, se paró frente al vehículo y fue allí cuando el futbolista avanzó y la impactó en su pierna derecha, lo que le provocó una caída, tras lo cual Salvio dio marcha atrás y se alejó del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 0.50 de la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Puerto Madero.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, en donde se ve cómo la mujer se aproximó al vehículo, y cuando el conductor realizó maniobras para eludirla, ella quedó colgada de la puerta del acompañante y fue arrastrada unos metros, hasta que terminó tendida sobre el asfalto, mientras el rodado huyó en marcha atrás a gran velocidad.

La mujer fue atendida y se constató que sufrió un «traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho», señalaron las fuentes.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Caputo, del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, quien dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficina de violencia de género para tomarle la denuncia y ordenó que se le asigne un botón antipánico, algo que no aceptó, según informó un vocero judicial.

Además, el fiscal ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para establecer cómo sucedieron los hechos.

El fiscal caratuló al hecho como «lesiones en contexto de violencia de género» y hasta el momento no adoptó temperamento con Salvio, pero sí se emitió una orden de secuestro sobre el vehículo con el que protagonizó el incidente.

«Salvio no se entregó porque todavía no se sabe si lo va a citar el fiscal. No tiene pedido de captura, solo se le otorgó un botón antipánico a la mujer», expresó a Télam una fuente policial.

Si bien se esperaba que Salvio se presente en la sede de la fiscalía, en la calle Beruti al 3300 de Palermo, aún no lo hizo.

Pero voceros policiales informaron que este mediodía, los abogados Claudio Caffarelo y Fernando Sicilia se presentaron de manera espontánea en la comisaría 1 E de la Policía de la Ciudad con un escrito de puño y letra firmado por Salvio en el que el futbolista los designa a ellos y a Cúneo Libarona como sus defensores, donde afirmó que se pone «a disposición de la justicia» y donde propone diversos testigos.

Justamente, Cúneo Libarona dijo que, entre las pruebas que posee, se encuentra el testimonio de allegados que lo conocen «desde que empezó la relación» con su exesposa.

«Va con los videos y un caudal probatorio importante en materia de testigos. Se quiere presentar; es la primera resolución que tomamos», indicó el letrado.

El club Boca Juniors manifestó esta tarde en un comunicado que se pone a disposición de la denunciante, de la Justicia y del propio jugador para llegar al «pronto esclarecimiento» del hecho y donde remarcó que «ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual».

Salvio, de 31 años, debutó en Primera División en Lanús en 2008, desde donde fue transferido al Atlético de Madrid de España.

Su trayectoria continúo en el Benfica, de Portugal, donde consiguió 14 títulos, lo que generó que sea convocado por el seleccionado argentino, con el que participó del Mundial de Rusia 2018.

Finalmente, un año después fue adquirido por Boca Juniors, donde consiguió tres títulos hasta este momento.

télam