HORA DE OPINION – Torneo Regional Federal Amateur: Liniers y Ferro de Olavarría empataron en la ida

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Torneo Regional Federal Amateur: Liniers y Ferro de Olavarría empataron en la ida

Feb 07, 2022 OVACION, Torneo Regional Federal Amateur 0

Se jugaron este domingo las ocho finales correspondientes a los partidos de ida del Torneo Regional Federal Amateur. En Bahía Blanca, Ferro de Olavarría sacó chapa y con dos jugadores menos durante gran parte del partido se llevó un punto de oro al igualar sin goles con Liniers que sobre el final sufrió la expulsión de Esperón, terminó con 10 jugadores y erró un penal.

El próximo domingo en Olavarría surgirá quien se medirá con el ganador de la Patagonia por un ascenso al Federal A,

Estos fueron todos los resultados:

FINAL PATAGONIA

JORGE NEWBERY DE C.RIVADAVIA 1 LA AMISTAD CIPOLLETTI 1

 

REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR

LINIERS BAHÍA BLANCA 0 -FERROCARRIL SUD OLAVARRÍA 0

Expulsados: PT 28 Enzo Suarez  04 ST Franco Hammerschmidt (Ambos en Ferro) y a los 44 minutos del ST Lucas Esperón en Liniers.

A los 45 minutos del ST,  Gonzalo Barez (L) desvió un penal.

 

REGION BONAERENSE PAMPEANA NORTE

SP. BARADERO BARADERO 2-RIVADAVIA DE LINCOLN 2

 

 

REGION CENTRO

DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ 0 GENERAL PAZ JUNIORS CÓRDOBA 0

 

 

REGION LITORAL NORTE

SOL DE AMÉRICA FORMOSA 0 GUARANÍ ANTONIO FRANCO POSADAS 0

 

 

REGION NORTE

TALLERES DE PERICO (JUJUY) 0 JUVENTUD ANTONIANA SALTA 0

 

 

REGION LITORAL SUR

SAN JORGE SAN JORGE (S.F) 1 – ATLETICO PARANA (E.R.) 1

 

 

REGION CUYO

GUTIERREZ S.C. MENDOZA 2 ATLETICO JUVENTUD ALIANZA SAN JUAN 1

 

 Foto:gentileza Lanueva.com
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