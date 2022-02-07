Torneo Regional Federal Amateur: Liniers y Ferro de Olavarría empataron en la ida

REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR
LINIERS BAHÍA BLANCA 0 -FERROCARRIL SUD OLAVARRÍA 0
Expulsados: PT 28 Enzo Suarez 04 ST Franco Hammerschmidt (Ambos en Ferro) y a los 44 minutos del ST Lucas Esperón en Liniers.
A los 45 minutos del ST, Gonzalo Barez (L) desvió un penal.
REGION BONAERENSE PAMPEANA NORTE
SP. BARADERO BARADERO 2-RIVADAVIA DE LINCOLN 2
REGION CENTRO
DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ 0 GENERAL PAZ JUNIORS CÓRDOBA 0
REGION LITORAL NORTE
SOL DE AMÉRICA FORMOSA 0 GUARANÍ ANTONIO FRANCO POSADAS 0
REGION NORTE
TALLERES DE PERICO (JUJUY) 0 JUVENTUD ANTONIANA SALTA 0
REGION LITORAL SUR
SAN JORGE SAN JORGE (S.F) 1 – ATLETICO PARANA (E.R.) 1
REGION CUYO
GUTIERREZ S.C. MENDOZA 2 ATLETICO JUVENTUD ALIANZA SAN JUAN 1