Torneo Regional Federal Amateur: All Boys recibirá a Alvear y Racing a Deportivo Mac Allister

En la tarde de este martes, se dieron a conocer los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional 2021. Este domingo 27/11 se jugarán los partidos de ida , mientras que el domingo 04/12 se jugarán los partidos de vuelta .

All Boys recibirá en el partido de ida a Alvear FBC; mientras que Racing de Eduardo Castex, será local ante Deportivo Mac Allister.

Una semana después se jugarán las revancha y allí ambos ganadores se medirán entre sí en la tercera fase, por lo que en semifinales solo quedará un pampeano en competencia, buscando el ascenso al Torneo Federal A.

Todos los cruces de la región PAMPEANA SUR

SEGUNDA RONDA (27/11 y 04/12)

1: ALVEAR FBC vs. ALL BOYS (SR) (L)

2: DEPORTIVO MAC ALLISTER vs. RACING (EC) (L)

3: HURACÁN (IW) vs. HURACÁN (TA) (L)

4: INDEPENDIENTE (SC) vs. BELLA VISTA (BB) (L)

5: FERRO CARRIL SUD vs. ATLÉTICO MAR DEL PLATA (L)

6: KIMBERLEY vs. EMBAJADORES (O) (L)

7: ESTUDIANTES (O) vs. BALONPIÉ (L)

8: RACING (O) vs. FERROCARRIL ROCA (Las Flores) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.