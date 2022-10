Torneo Regional Amateur: Mac Allister le ganó a All Boys. Bernasconi venció en Trenque Lauquen y ahora lideran los tres equipos pampeanos

Mac Allister le ganó a All Boys y la zona 2 del Regional Amateur tiene tres punteros pampeanos. En la 1 están los cuatro en 2 puntos.

Por la tercera fecha de la zona 2, Mac Allister se quedó con el invicto de All Boys al vencerlo 4-3 como local. Agustín Servetto (12m PT y 40s ST), Javier de Olivera (37m PT) y Maximiliano Morettini (13m ST) hicieron sus tantos, mientras que Juan Manuel Sánchez fue expulsado. Fausto Campiotti (25m PT), Giuliano Guinchinao (4m ST) y Jerónimo Gutiérrez (43m ST) marcaron para el Auriazul.

Por su parte, en Trenque Lauquen, UD Bernasconi le ganó 2-1 a Argentino y alcanzó a los santarroseños en la punta. Rodrigo Ruppel (30m PT) y Jeremías Lucero (34m ST) aportaron los goles, al tiempo que el arquero Maximiliano Castaño le atajó un penal a Benjamín Orosco a los 25m PT, con el juego 0-0. Hernan Etchegaray (27m ST) había empatado transitoriamente para los bonaerenses.

En la zona 1, a la goleada del sábado de Racing de Castex sobre All Boys de Trenel por 3-0 (8m PT y 31m PT Ramiro Fredes; 24m PT Marcelo Bechen) se le sumó el 1-1 entre el puntero Costa Brava (7m PT Lautaro Ibarrra) y el otro escolta, Alvear FBC (28m ST Marcelo Freytes).

Las posiciones

Zona 1: 1) Costa Brava, 5 puntos; 2) Alvear FBC, y Racing de Castex, 4; 4) All Boys (T), 3.

Zona 2: 1) All Boys, Mac Allister, y UD Bernasconi 6 puntos; 4) Argentino, 0.

La próxima fecha (4ª)

Zona 1: All Boys (T) – Costa Brava; Racing (C) – Alvear FBC.

Zona 2: Bernasconi – Mac Allister; Argentino – All Boys.

Fuente: auntoque.com Foto: Beto Almeira