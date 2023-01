Torneo Provincial: Victorias de All Boys, Deportivo Mac Allister, Union Deportiva Bernasconi y Estudiantil

Comenzó este domingo una nueva edición del Torneo Provincial de Fútbol 2023, «Mario Ayala» -«Néstor Doroni».

En la zona A, Deportivo Mac Allister venció 2-1 a Costa Brava como visitante, con goles de Matías Sosa de penal (2m PT) y Agustín Servetto (16m ST). Pablo Agüero, de penal (37m ST) descontó para el Albirrojo, que terminó con 10 por la expulsión de Renzo Rodas.

En Castex, el campeón defensor Racing no pudo con Independiente de Doblas: 0-0.

En la B, el campeón de la Liga Cultural, Unión Deportiva Bernasconi derrotó 3-1 a Ferro de Alvear. Jonathan Fensel (30m PT), Jeremías Lucero (44m PT) y Lautaro Díaz (1m ST) marcaron sus goles. Jonathan Amaya (33m PT) había igualado transitoriamente para el Verde alvearense.

En General Campos, Unión y All Boys de Trenel empataron 2-2. Miguel Rosón (2m PT –p-) adelantó al visitante, pero Gastón Sívori (5m ST y 10m ST) puso arriba al Tambero hasta que Hernán Gauter (29m ST –p-) igualó definitivamente.

En la zona C, Estudiantil superó 3-1 a Belgrano. Guido Vázquez (17m PT), Nicolás Ovando (45m PT) y Alan Caser (47m ST, penal) aportaron para el Bohemio; Eduardo Lescano (26m ST) había descontado para el Trico, que terminó con 9 por las expulsiones de Brian Serrano y Lautaro Haberkon.

En Alvear, Alvear FBC y Winifreda protagonizaron el tercer 0-0 de la primera fecha. En el Depo fue expulsado Emanuel Navarro.

En la D, finalmente, All Boys comenzó con un triunfo 2-0 sobre el debutante Juventud Regional, producto de los goles de Jerónimo Gutiérrez (16m PT) y Brian Alvarez (26m ST). El sábado, en Guatraché, Pampero y Cultura Integral habían igualado 0-0.

Las posiciones

Zona A: 1) Mac Allister, 3 puntos; 2) Racing (C), e Independiente de Doblas, 1; 4) Costa Brava, 0.

Zona B: 1) UD Bernasconi, 3 puntos; 2) All Boys (T), y Unión de Campos, 1; 4) Ferro de Alvear, 0.

Zona C: 1) Estudiantil, 3 puntos; 2) Alvear FBC, y Deportivo Winifreda, 1; 4) Belgrano, 0.

Zona D: 1) All Boys, 3 puntos; 2) Pampero, y Cultura Integral, 1; 4) Juventud Regional, 0.

La próxima fecha (2ª)

Zona A: Independiente de Doblas – Costa Brava y Mac Allister – Racing de Castex.

Zona B: All Boys de Trenel – UD Bernasconi y Unión de Campos – Ferro de Alvear.

Zona C: Belgrano – Alvear FBC y Winifreda – Estudiantil.

Zona D: Cultura Integral – All Boys (SR) y Juventud Regional – Pampero de Guatraché.

Fuentet:auntoque.com