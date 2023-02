Torneo Provincial: Se completó la quinta fecha. Ya hay cinco clasificados a cuartos

Se completó este domingo la quinta fecha del Torneo Provincial de Fútbol 2023. Racing de Castex, Deportivo Mac Allister y Unión Deportiva Bernasconi (foto), se sumaron a All Boys y Estudiantil de Castex en la lista de clasificados a cuartos de final

En la Zona A, Racing le ganó 4-2 a Deportivo Mac Allister con goles de Carlos Henneberg (2m PT, 36m PT y 18m ST) y Juan Cruz Chazarreta (42m PT). Para el Depo, cuyo arquero Federico Deboto le atajó un penal a Henneberg (45m PT) anotaron Valentino Carlucche (4m PT) y Matías Steib (10m ST).

Con el resultado ambos clasificaron porque en General Pico, Independiente de Doblas empató 2-2 con Costa Brava y quedó a cuatro puntos a falta de una fecha. Federico Wilberger (2m PT) y Arturo Ghel (43m ST) hicieron sus goles. Martín Abraham (38m PT, penal; y 14m ST) los del ya eliminado Costa, que así sumó su primer punto en el certamen. En el Rojo fue expulsado Javier Gatica.

Bernasconi, por su parte, igualó 1-1 con All Boys de Trenel en su cancha y clasificó en la Zona B. Lo ganaba con gol de Lautaro Díaz (14m PT), pero Maximiliano Lara (38m ST, penal) igualó para los trenelenses. Con el punto, la Verde se aseguró un lugar porque aun cuando AB lo alcance en la última igual quedará mejor posicionado por los partidos entre sí por gol de visitante (habían empatado 2-2 en Trenel).

Por el mismo grupo, Ferro de Alvear venció 4-1 a Unión de General Campos y saltó al segundo puesto antes de recibir a UD Bernasconi en el cierre. Lo ganaba el Tambero con gol de Gastón Sívori (9m PT), pero el Verde lo dio vuelta vía Jonathan Amaya (28m ST, 40m ST y 48m ST) y Efraín Capdevilla e/c (29m ST). El arquero Gutiérrez (U) le atajó un penal a Eric Rosas con el partido 1-0 para los suyos.

En la Zona C, Alvear pudo 1-0 con Belgrano con gol de Alvaro Cuello (24m ST) y quedó como escolta del ya clasificado Estudiantil (3-0 a Winifreda el sábado), un punto arriba del Girasolero, al que visitará en la última fecha el fin de semana próximo. Con la caída, el Trico santarroseño quedó eliminado.

Finalmente, en la D, All Boys goleó 3-0 a Cultura Integral con goles de Federico Ihitsagué (5m PT), Giuliano Guinchinao (38m PT) y Brian Alvarez (37m ST) y no solo mantuvo su rendimiento ideal y la valla invicta, sino que se aseguró el primer puesto en la tabla general con la que continuará la competencia. En CI fue expulsado Jairo Stemphelet.

En Guatraché, Juventud Regional lo tenía pero Pampero se lo igualó en el final. Los norteños estaban 2-0 por los gritos de Augusto Bastida (28m PT) y Maximiliano Ortíz (6m ST); pero la Estrella lo empardó 2-2 por medio de Paulo Pantanetti (22m ST) y Laureano Lencinas (42m ST).

Las posiciones

Zona A: 1) Mac Allister, y Racing, 10 puntos; 3) Independiente de Doblas, 6; 4) Costa Brava, 1. Clasificados: Mac Allister y Racing.

Zona B: 1) Bernasconi, 9 puntos; 2) Ferro de Alvear, 7; 3) All Boys (T), 6; 4) Unión de Campos, 3. Clasificado: Bernasconi.

Zona C: 1) Estudiantil, 10 puntos; 2) Alvear FC, 8; 3) Deportivo Winifreda, 7; 4) Belgrano, 3. Clasificado: Estudiantil.

Zona D: 1) All Boys, 15 puntos; 2) Cultura Integral, y Juventud Regional, 5; 4) Pampero, 2. Clasificado: All Boys.

La próxima fecha (6ª)

Zona A: Mac Allister – Costa Brava; Independiente – Racing.

Zona B: Ferro de Alvear – UD Bernasconi; All Boys (T) – Unión de Campos.

Zona C: Belgrano – Estudiantil; Winifreda – Alvear FC.

Zona D: Juventud Regional – All Boys; Cultura Integral – Pampero.

Fuente:auntoque.com