Torneo Provincial: Se completa la cuarta fecha

Se completa este domingo la cuarta fecha del Torneo Provincial José Edgardo Topo González. Anoche en el partido adelantado Alvear FBC goleó a Guardia del Monte y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final del Provincial.

El Azul celebró en su cancha 5-0 con goles de Miguel Rosón (3m ST), Alex Sosa (16m ST), Axel Bertaina (26m ST), Alvaro Cuello (37m ST) y Darío Rivadero (41m ST). En el Cacique fue expulsado Nicolás Alvarez.

De esta manera, el equipo alvearense sumó su cuarto triunfo consecutivo y se aseguró terminar primero o segundo pase lo que pase en las dos fechas que faltan para el cierre de esta zona D, que podría ganar este domingo se Santa Rosa no vence a Argentino.

Completan este domingo:

Zona A: All Boys – Racing de Castex; Estudiantil – Huracán.

Zona B: Belgrano – Matienzo; Costa Brava – Deportivo Alpachiri.

Zona C: All Boys de Trenel – Mac Allister; Pampero – Ferro de Pico.

Zona D: Santa Rosa – Deportivo Argentino

Probables formaciones:

Zona A

All Boys (4 puntos) – Racing de Castex (9). Arbitro: Lautaro Andino. Cancha: All Boys. Hora: 19.

All Boys: Guido Guttlein; Pedro Ferranti, Marcos Funes, Roberto Chirino y Tomás Arzer; Gastón Palma, Roque Ovejero, Cristian Canuhé y Giuliano Guinchinao; Jeremías Lucero y Jerónimo Gutiérrez. DT: Cristian Santa María.

Racing: Nicolás Bellendier; Brian Montero, Emiliano Otero, Ricardo Ramírez y Renzo Frank; Ramiro Fredes, Germán Arias, Juan Pablo Gianinetto y Emanuel Viceconte; Isaías Similán y Lautaro Ortíz. DT: Edgardo Leguizamón.

Estudiantil (4) – Huracán (0). Arbitro: Marcos Díaz. Cancha: Estudiantil. Hora: 18.

Estudiantil: Osvaldo Yori; Joel Luna, Fernando Perujo, Sebastián Leguiza y Jonathan Heinz; Guido Vázquez, Omar Mesa, Lorenzo Astudillo y Brian Caser; Gonzalo Arriola y Alejo Aman. DT: Ignacio Archieri.

Huracán: Inan Bauer; Valentín Biscayart, Ezequiel Roque, Julián Werner y Lucas Carrasco; Federico Wilberger, Mauro Stork, Ignacio Schneider o Nicolás Leonarth; Esteban Zurita o Emilio Ardohain; Daniel Ghel y Lautaro Díaz. DT: Franco Barragán.

Zona B

Costa Brava (9) – Deportivo Alpachiri (4). Arbitro: Marcelo Aredondo. Cancha: Costa. Hora: 19.

Costa Brava: Lucas Santucho; Tobías Gómez, Pablo Agüero, Facundo Jofré y Tomás Alou; Gonzalo Turri, Rodrigo Martín, Antonio Pereira y Nicolás Pildaín; Facundo Petisco y Martín Abraham. DT: Adrián Hormaechea.

Deportivo Alpachiri: Maximiliano Castaño; Franco Seibel, Emiliano Díaz, Gustavo Trivero, y Roberto Ortíz; Mario Rosales, Nazir Leones, Enzo Impinissi, y Eduardo Barcar; Gabriel Pérez y Tomás Altamiranda. DT: Guido Carracedo.

Belgrano (4) – Matienzo (0). Arbitro: Cristian Meritello. Cancha: Belgrano. Hora: 17.

Belgrano: Agustín Vistarop; Kevin Piermattei, Mariano Hernández, Nahuel Bassa y Nicolás Cicciarelli; Lautaro Berdugo, Rodrigo Bollea, Carlos Haberkon; Juan Ayende, Tomás Stay y Alexis Uhaldegaray. DT: Eugenio Rodríguez.

Matienzo: Rolando Gebruers; Mateo Fernández, Marcelo Palavecino, Francisco Blanc y Gabriel Rojas; Exequiel Gorordo, Francisco Martínez Dany, Kevin Leguizamón y Cristian Vara o Joaquín Correa; Máximo Peña y Adelmar Vázquez. DT: Franco Howlin.

Zona C

All Boys de Trenel (5) – Mac Allister (7). Arbitro: Cristian Ramonda. Cancha: All Boys. Hora: 17.

All Boys de Trenel: Francisco Fresedo; Tomás Soloppi, Bruno Vassallo, Lucas Falcón y Kevin Arrigone; Nicolás Camerlinckx, Alejo Morales, Esteban Camerlinckx y José Spada; Nahuel Díaz y Emanuel Hermida. DT: Julio Beltramino.

Mac Allister: Matías Boto; Bautista Peralta, Javier de Olivera, José María Otamendi y Tomás Fernández; Matías Sosa e Ignacio Zúñiga; Juan Sanchez, Lucas Rodríguez y Alex Miranda; Diego Reina. DT: Nicolás Mac Allister/Alexis Blanco.

Pampero (1) – Ferro de Pico (3). Cancha: Matías Muñoz. Cancha: Pampero. Hora: 17.

Pampero: Nicolás Palazzani; Eduardo Ledesma, Nicolás Kirof, Paulo Pantanetti, y Javier George; Saúl Araya, Maximiliano Cantoni, Martín Benevent y Emiliano Cocco; Matías Strack y Alexis Kedack. DT: Juan Augusto.

Ferro: Federico Abadía; Germán Vázquez, Santiago Pereyra, Joaquín Garoni y Ticiano Kuceski; Mateo Bolteau, Marcos Quiroz, Lautaro Ibarra y Laureano Cabral; Matías Jofré y Brian Noriega. DT: Luis Olivera.

Zona D

Santa Rosa (4) – Argentino de Quemú (1). Arbitro: Juan Figueroa. Cancha: Santa Rosa. Hora: 17.

Santa Rosa: Matías Pérez; Bornes Saavedra Luis Guiñazú y Torres; Lucas Orozco, Fabián Giaccone; Arnaldo García y Manuel De Los Santos; Gastón Lezcano; Michel Miranda. DT: Mario Sayago/Pedro Collado.

Argentino: Sebastián Ré; Juan Cabral, Bautista González, Esteban Farías y Federico Santos; Andrés Santos, Lucas Russo, Matías Herrero y Facundo Losada; Santiago Silvestre y Lucas Garello. DT: Marcelo Fernández.

Las posiciones

Zona A: 1) Racing de Castex, 9 puntos; 2) Estudiantil, y All Boys, 4; 4) Huracán, 0.

Zona B: 1) Costa Brava, 9 puntos; 2) Belgrano, y Deportivo Alpachiri, 4; 4) Matienzo, 0.

Zona C: 1) Mac Allister, 7 puntos; 2) All Boys (T), 5; 3) Ferro de Pico, 3; 4) Pampero, 1.

Zona D: 1) Alvear FBC, 12 puntos; 2) Santa Rosa, 4; 3) Guardia del Monte, 3; 4) Deportivo Argentino, 1.

Foto:All Boys de Trenel

Fuente:auntoque.com